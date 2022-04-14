İzmit Belediyesi, Türkiye Kupası zaferinin coşkusunu günümüze taşıyacak 

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programı, 17 Nisan Pazar günü saat 18.30’da Wellborn Otel’de Kocaelispor efsanelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından spor camiasının birçok önemli isminin yer alacağı programa, kupa zaferinin baş mimarlarından teknik direktör Holger Osieck ve Dumitru Stingaciu da aileleriyle katılacak. Yıllar sonra İzmit’e gelecek bu isimler, diğer efsanelerle Cumartesi günü Kocaelispor’un Bandırmaspor ile oynayacağı maçı statta canlı olarak izleyecek.



YUNAN DOSTLAR DA GELİYOR

Bandırmaspor maçının ardından Kocaelispor efsaneleri, İzmitli dostları ile hasret giderecek. Pazar günü Wellborn Otel’de düzenlenecek ve 1997 yılındaki kadroda yer alan futbolcuların tamamına yakınının katılması beklenen programda ayrıca, 1999 depremi sonrası Kocaelispor’a yardım amaçlı Yunanistan’da Skoda Xanthi Kulübü ile oynanan maçta yeşil-siyahlı kulübe büyük destek veren o dönemin kulüp başkanı Aris Piagoglu ile futbol şube sorumlusu Nikos Cicelis, yine programda İzmit Belediyesinin misafiri olarak yer alacak.



KUPA ZAFERİNE ÖZEL 25. YIL DERGİSİ

Kocaelispor efsanelerinin yeniden bir araya gelmesine olanak sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bunun yanında programda dağıtılmak üzere dönemin gazete kupürlerinden özel olarak oluşturulan 16 sayfalık ‘Kupada 25. Yıl’ dergisini hazırlattı. Kupa zaferinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Avrupa’daki National Bucuresti ve Lokomotiv Moskova maçları da yer alacak. Gerçekleştirilecek organizasyonda, o döneme ait görüntülerin paylaşılacağı gösterilerle, yaşanan şampiyonluğun coşkusu günümüze taşınacak.