14 Nis 2022 - 15:43- Gündem G: 14 Nis 2022 - 15:44

Büyükşehir meclisinde AKP’den İzmit’e ihale göndermesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisinde söz alan AKP’li Fikret Hocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporunu eleştiren CHP’lilere, İzmit Belediyesi üzerinden yüklendi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükşehir meclisinde AKP’den İzmit’e ihale göndermesi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında CHP grubunun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı denetim raporuna ilişkin eleştirileri sonrası AKP’li Fikret Hocaoğlu, söz alarak İZmit Belediyesi Denetim raporunda görüşülen ihale ve doğrudan temin iddialarını gündeme getirdi.

Fikret Hocaoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde doğrudan teminle çok iş yapan ilk 10 firmanın seçim sonrası kurulduğunu gördüler mi? Kurulmamış bir firmanın iş aldığını gördüler mi? Milletvekili kardeşinin, il başkanının yiğenin iş yaptığını gördüler mi? Ak Parti reklam giderlerinin büyükşehir tarafından ödendiğini gördüler mi? Belediye başkanının yeğenin akrabaları üzerinden doğrudan teminle birkaç milyonluk il verdiğini gördüler mi? Partili karı kocanın doğrudan teminlerle iş yaptığını gördüler mi? Şoförünüzün kayınpederini iş verildiğini gördüler mi? “

14 Nis 2022 - 15:43 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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