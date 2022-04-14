14 Nis 2022 - 15:50- Ekonomi G: 14 Nis 2022 - 15:52

Adil Pelister, yeniden İKMİB Başkanı oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda İKMİB Yönet...
Adil Pelister, yeniden İKMİB Başkanı oldu mask

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, oy çoğunluğuyla yeniden İKMİB Başkanı oldu.

GÜVEN TAZELEDİ

 İstanbul’da 7 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen İKMİB 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’na katılan 1670 delege oy kullandı. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimlerde geçerli sayılan toplam 1657 oyun 1002’sini alarak üstünlük sağlayan İKMİB Başkanı ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister güven tazeledi.

KALICI BİRİNCİLİK

İKMİB’de yeni dönem için “Vizyon 2030” mottosuyla kimyayı geleceğe taşıyacak stratejik projeler hazırladıklarını belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, vizyoner projelerle Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir kimya ekosistemi kuracaklarını dile getirdi

14 Nis 2022 - 15:50 - Ekonomi

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