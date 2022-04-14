Turan Şen, Bahçecik yolundaki setlerden rahatsızlığını DEVA’ya iletti

Başiskele’nin Bahçecik semtinde kurulan Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği (BKDD), yeni yönetiminin ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner ve yönetimi, önceki akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne (BKDD) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Toplantıda Başiskele ve Bahçecik’in sorunları üzerine konuşuldu.

BOSNA VE KIBRIS GEZİSİ PLANLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Bahçecik yolu üzerindeki setlerden rahatsızlığını dile getiren BKDD yönetimi, bu konuyu DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner ile de masaya yatırdı. BKDD Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şen, dernek olarak faaliyet gösterdikleri ‘ Bir Konu Bir Konuk’, ve doğa yürüyüşleri ve Çanakkale Gezisi’nin değerlendirmelerinin ardından planlanan Bosna ve Kıbrıs gezisi ve resim sergisi hakkında bilgilendirmeler yaptı.