14 Nis 2022 - 15:52- Gündem G: 14 Nis 2022 - 15:53

Turan Şen, Bahçecik yolundaki setlerden rahatsızlığını DEVA’ya iletti

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şen, geçtiğimiz günlerde Bahçecik yolu üzerindeki setlerden dolayı rahatsızlık duyduğunu kendisini ziyarete gelen DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner’e de iletti

Turan Şen, Bahçecik yolundaki setlerden rahatsızlığını DEVA’ya iletti mask

Başiskele’nin Bahçecik semtinde kurulan Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği (BKDD), yeni yönetiminin ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner ve yönetimi, önceki akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne (BKDD) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Toplantıda Başiskele ve Bahçecik’in sorunları üzerine konuşuldu.

BOSNA VE KIBRIS GEZİSİ PLANLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Bahçecik yolu üzerindeki setlerden rahatsızlığını dile getiren BKDD yönetimi, bu konuyu DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner ile de masaya yatırdı. BKDD Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şen, dernek olarak faaliyet gösterdikleri ‘ Bir Konu Bir Konuk’, ve doğa yürüyüşleri ve Çanakkale Gezisi’nin değerlendirmelerinin ardından planlanan Bosna ve Kıbrıs gezisi ve resim sergisi hakkında bilgilendirmeler yaptı.

14 Nis 2022 - 15:52 - Gündem

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