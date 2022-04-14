14 Nis 2022 - 15:54- Gündem G: 14 Nis 2022 - 15:56

İYİ Parti’den Kandıralılar’a tebrik ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde 15. Başkan seçilen Sinan Yolcu’yu ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de derneğin 29’uncu yaşını kutladı

İYİ Parti’den Kandıralılar’a tebrik ziyareti mask

Kocaeli Kandıralılar Derneği, 25 Mart Cuma günü gerçekleştirdiği olağan genel kurulunda Sinan Yolcu’yu 15’inci Başkan olarak seçti. 29’uncu yaşını da kutlayan derneğe tebrik ziyaretleri sürüyor. Son olarak İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Başkan Vekili Ayşegül Babacan, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, STK İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, Kalkınma ve Sanayi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç, STK Komisyonu Üyesi Mehmet Emin Sinanoğlu; Kocaeli Kandıralılar Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

“TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyarette Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu’nun yanı sıra Başkan Vekili Salim Yaşar, Başkan Yardımcısı Erdal Baykara, Danışma Kurulu Üyesi Ali Kocatürk ve Tolga Havuç ile Hakan Saltık hazır bulundu. Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 15. Başkanı Sinan Yolcu’yu tebrik eden İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “29. yılına ulaşan derneğin çalışmalarının dikkatli takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyerek yeni yönetime başarılar diledi.

14 Nis 2022 - 15:54 - Gündem

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