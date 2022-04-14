Bölümde eğitimini sürdüren ve geçtiğimiz pandemi sürecinde mezun olan öğrencilerin işlerinden oluşan sergide, sanatsal ve endüstriyel atölyeler ile yüzeysel tasarım ve dekor derslerinin uygulamaları yer alıyor. Seramik Bölüm Başkanı Doç. Safiye Başar’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergide Ahmet Altıparmak, Polen Akbulak, Gül Yadigar ve Mustafa Çeliksoy’un organik form temelli üç boyutlu soyut çalışmaları, Sevgi Özkan ve Rabiğa Bahçecik’in figüratif işleri; Kemal Savcı Fidan, Aliye Güngör, Aysu Sayın’ın endüstriyel tasarımları; Çağla Kaçmaz, Sevilay Mutlu’nun yüzeysel tasarımları dikkat çekiyor. Geleceğin sanatçı ve tasarımcı adayları arasında yerlerini alacak 22 öğrencinin özgün çalışmalarından oluşan sergi, 14-26 Nisan tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Antre Sergi Salonu’nda
14 Nis 2022 - 15:55- Gündem Güncelleme: 14 Nis 2022 - 15:57
KOÜ Güzel Sanatlar öğrencilerinin ‘İZDÜŞÜM’ sergisi açıldı
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencilerinin çalışmalarını içeren “İZDÜŞÜM” sergisi dün fakültenin Antre Sergi Salonu’nda açıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.