14 Nis 2022 - 15:55- Gündem G: 14 Nis 2022 - 15:57

KOÜ Güzel Sanatlar öğrencilerinin ‘İZDÜŞÜM’ sergisi açıldı

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencilerinin çalışmalarını içeren “İZDÜŞÜM” sergisi dün fakültenin Antre Sergi Salonu’nda açıldı

KOÜ Güzel Sanatlar öğrencilerinin ‘İZDÜŞÜM’ sergisi açıldı mask

Bölümde eğitimini sürdüren ve geçtiğimiz pandemi sürecinde mezun olan öğrencilerin işlerinden oluşan sergide, sanatsal ve endüstriyel atölyeler ile yüzeysel tasarım ve dekor derslerinin uygulamaları yer alıyor. Seramik Bölüm Başkanı Doç. Safiye Başar’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergide Ahmet Altıparmak, Polen Akbulak, Gül Yadigar ve Mustafa Çeliksoy’un organik form temelli üç boyutlu soyut çalışmaları, Sevgi Özkan ve Rabiğa Bahçecik’in figüratif işleri; Kemal Savcı Fidan, Aliye Güngör, Aysu Sayın’ın endüstriyel tasarımları; Çağla Kaçmaz, Sevilay Mutlu’nun yüzeysel tasarımları dikkat çekiyor. Geleceğin sanatçı ve tasarımcı adayları arasında yerlerini alacak 22 öğrencinin özgün çalışmalarından oluşan sergi, 14-26 Nisan tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Antre Sergi Salonu’nda

14 Nis 2022 - 15:55 - Gündem

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