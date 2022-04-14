14 Nis 2022 - 16:02- Gündem G: 14 Nis 2022 - 16:03

İzmit Belediyesi Genç Girişimci Akademisi’nde eğitimler başladı

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi, Kocaeli’de girişimcilik ekosisteminde öncü olmaya devam ediyor. Merkezde Girişimcilik Akademisi ders programı başladı

İzmit Belediyesi Genç Girişimci Akademisi’nde eğitimler başladı mask

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmete veren Genç Girişimciler Merkezi erken aşama girişimcilerine verdiği mentorluk hizmeti başta olmak üzere eğitim çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Girişimcilik Akademisi eğitim programına başlandı. Eğitim 12 hafta boyunca cumartesi günleri toplam 60 saat sürecek şekilde planlandı. 


ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Günümüzün olmazsa olmazı girişimcilik ekosistemine, toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlayan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi, bünyesinde planladığı projeler ile girişimcilik ekosistemindeki etkin kurum ve kuruluşların, girişimci şirketlerin, sosyal girişimcilik alanındaki sivil toplum örgütlerinin ve üniversitenin bir araya gelmesini ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlıyor. 


BAŞARILI ÖĞRENCİLER

24 Kasım Anadolu Lisesi bünyesindeki "Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Kulübü" ile ortak yürütülen Girişimcilik Akademisi’ne bu alana yatkın olan seçilmiş öğrenciler katılım sağlıyor. Başarılı olmuş öğrenciler arasından belirli kriterleri sağlayarak seçilen öğrenciler, Akademide yer almaya hak kazandılar. 


İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI

Öğrencilerin alan seçimlerinin öncesinde "Kişisel Gelişim ve Girişimcilik" kavramlarını tanımaları ve içerikleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Bu anlamda, 24 Kasım Anadolu Lisesi Müdürlüğü okul içerisinde "Kişisel Gelişim ve Girişimcilik Kulübü" vasıtasıyla Düşünme Stratejileri, Zaman Yönetimi, SWOT Analizi, Eisenhower Matrisi, Takım Çalışması gibi informal eğitimleri sürdürülürken bir yandan da kurumlar arası iş birliği olanakları araştırılıyor. 


12 HAFTA SÜRECEK

On iki hafta boyunca her cumartesi toplamda atmış saat olarak planlanan akademide temel girişimcilik konuları hakkında uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca geçmişte merkezden mezun olan aktif girişimciler ve örnek girişimciler yerinde süreç gözlem eğitimlerine katılacaklar.

14 Nis 2022 - 16:02 - Gündem

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