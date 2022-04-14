14 Nis 2022 - 16:07- Asayiş G: 14 Nis 2022 - 16:08

Gemide beli tutuldu! Yardımına itfaiye koştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, limanda bulunan gemide beli tutulduğu için mahsur kalan personel, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Gemide beli tutuldu! Yardımına itfaiye koştu mask

Olay, Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ limanında meydana geldi. Limanda demirli bulunan geminin köprü üstü bölümünde yardımcı kaptan O.K’nın beli tutuldu. Mahsur kalan yardımcı kaptan için limana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla geminin köprü üstü bölümüne çıkan ekipler, beli tutulduğu için hareket edemeyen O.K.’yı sedye ile kurtarıldı.

Yardımcı kaptan, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14 Nis 2022 - 16:07 İHA Kocaeli- Asayiş

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