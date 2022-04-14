Gemide beli tutuldu! Yardımına itfaiye koştu

Olay, Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ limanında meydana geldi. Limanda demirli bulunan geminin köprü üstü bölümünde yardımcı kaptan O.K’nın beli tutuldu. Mahsur kalan yardımcı kaptan için limana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla geminin köprü üstü bölümüne çıkan ekipler, beli tutulduğu için hareket edemeyen O.K.’yı sedye ile kurtarıldı.
Yardımcı kaptan, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.