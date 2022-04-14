Büyükakın: Bu borcun kaynağını yine söylemeyeceğim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclise, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP il Yöneticileri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da katıldı. CHP grubu, “Kandıra Cebeci Mahallesi Kışla Sokak adresinde uzun süre önce yapılan altyapı tamamlanmadan bırakılmıştır. Mahalle sakinleri rahatsız olmaktadır” şeklinde önerge verdi. Cengiz Topel Havaalanı’nın durumunun da sorulduğu mecliste önergeler yazılı olarak cevaplandırılmasına karar verildi. Mecliste, ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu.

Borçlu belediye diyorlar. Bu borcun kaynağını yine söylemeyeceğim. Bu borçları ödüyorum. 2 milyar lira borç ödediğimi söyledim. Çıkıp 4 buçuk milyar lira nerede diye pervasızca konuştular. Kocaeli, Türkiye’nin en borçlu belediyesi değildir. Yönetiminin AK Partili olması, bu meclis üyeleri açısından da bir eksiklik yaratmaz. Siz de meclis üyeleri olarak payınız var. Bu kararlar alınırken sizler de buradaydınız. 2 milyar borç ödeyen bir belediye. Bu borç sadece hazineye olan borç. O istatistiklerde toplam borç yayınlanmıyor, bizden borcu çok daha fazla olan belediyelerin isimlerini polemik olmasın diye vermiyorum. Belediye aslanlar gibi maliyesi yönetilmektedir. Sizin de gurur duymanız lazım. Su Kanal İdaresi’nin bütçesini onaylarken bana hiç zorluk çıkarmadınız. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.