Büyükşehir’de komisyonlar belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclise, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP il Yöneticileri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da katıldı. CHP grubu, “Kandıra Cebeci Mahallesi Kışla Sokak adresinde uzun süre önce yapılan altyapı tamamlanmadan bırakılmıştır. Mahalle sakinleri rahatsız olmaktadır” şeklinde önerge verdi. Cengiz Topel Havaalanı’nın durumunun da sorulduğu mecliste önergeler yazılı olarak cevaplandırılmasına karar verildi. Mecliste, ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ İŞTE KOMİSYONLAR

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Sadullah Keleş, Selattin Kabadayıoğlu, Mustafa Soydabaş, Adem Çarıkçı, Okan Özdikmen, Enes Aydınlı, Orhan Tanış.



Plan ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, Ali Karakaş, İbrahim Şirin, Hasan Soba, Özhan Kurt, Özgür Yılmaz.



Ulaşım Komisyonu: Ahmet Utaş, Faruk Denli, Mehmet Olhan, İsmail Akalın, Abdüllatif Özkan, Ahmet Özüer, Halil İbrahim Başçiftçi.



Hukuk Komisyonu: İrfan Kurt, Güler Şahin Gençay, Sadettin Arıkboğa, Eda Açıkyol, Yaşar Çakmak, Nurettin Hoylan, Özlem Çankaya.



Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Baki Özdemir, Emre Kahraman, Fatmanur Çelik, Oğuzhan Artut, İsmail Akalın, Ertan Peker, Fevzi Canbaz.



Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Fikret Hocaoğlu, Güzin Taştekin, Bülent Koçak, İbrahim Çırpan, Halis Koç.



İsimlendirme Komisyonu: Mesut Çetinkaya, Ahmet Hakan Hocaoğlu, Sertah Tunçey, Burak Fidan, Oğuzhan Artut, Fikret Hocaoğlu, Selim Özcan.



Toplumsal Fırsat Eşitlik ve Engelliler Komisyonu: Nevim Serra Demirkol, Ayşe Şiranün, Emine Özdemir, Serpil Yılmaz, Göknur Bektaş, Eda Acıkyol, Nurcan Acaroğlu Göktaş,



Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler komisyonu: Serpil Yılmaz, Zafer Alkan, Hamza Macit, Mehmet Olhan, Göknur Bektaş, Sevim Serra Demirkol, Nurcan Açaroğlu Göktaş.