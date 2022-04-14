14 Nis 2022 - 17:06- Gündem G: 14 Nis 2022 - 17:07

İzmit Belediyesi, öğrenciler için  kültür gezisi düzenledi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi işbirliği ile ÇYDD Derneği lise grubu burslu öğrencileri İzmit’te kültür gezisi ile keyifli bir gün geçirdi

İzmit Belediyesi, öğrenciler için  kültür gezisi düzenledi mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lise grubu burslu öğrencileri için İzmit’te kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler İç kale ve çevresi, Orhan Camii, Akçakoca Dere Camii, Süleyman Paşa Hamamı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Atatürk Evi, Tarihi Kapanca Sokak 19. Yüzyıl sivil mimarlık örnekleri ve Kasr-ı Hümayun Saray Müzesini uzman sanat tarihçisi rehberliğinde gezdiler. 


ÇANAKKALE SERGİSİ’Nİ GEZDİLER
İzmit’te tarihe yolculuk yapan gençler gezinin ardından Atatürk Evi’nde sergilenen 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisini gezdi. Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıyan sergiyi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler belgesel gösterimi ile duygusal anlar yaşadılar. Gençler böylesine anlamlı bir müzeyi İzmit’e getiren İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.

14 Nis 2022 - 17:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.464.240 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, öğrenciler için  kültür gezisi düzenledi mask
İzmit Belediyesi, öğrenciler için  kültür gezisi düzenledi
Büyükakın: Bu borcun kaynağını yine söylemeyeceğim mask
Büyükakın: Bu borcun kaynağını yine söylemeyeceğim
İzmit Belediyesi Genç Girişimci Akademisi’nde eğitimler başladı mask
İzmit Belediyesi Genç Girişimci Akademisi’nde eğitimler başladı
KOÜ Güzel Sanatlar öğrencilerinin ‘İZDÜŞÜM’ sergisi açıldı mask
KOÜ Güzel Sanatlar öğrencilerinin ‘İZDÜŞÜM’ sergisi açıldı
İYİ Parti’den Kandıralılar’a tebrik ziyareti mask
İYİ Parti’den Kandıralılar’a tebrik ziyareti
Turan Şen, Bahçecik yolundaki setlerden rahatsızlığını DEVA’ya iletti mask
Turan Şen, Bahçecik yolundaki setlerden rahatsızlığını DEVA’ya iletti
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL