İzmit Belediyesi, öğrenciler için  kültür gezisi düzenledi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lise grubu burslu öğrencileri için İzmit’te kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler İç kale ve çevresi, Orhan Camii, Akçakoca Dere Camii, Süleyman Paşa Hamamı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Atatürk Evi, Tarihi Kapanca Sokak 19. Yüzyıl sivil mimarlık örnekleri ve Kasr-ı Hümayun Saray Müzesini uzman sanat tarihçisi rehberliğinde gezdiler.



ÇANAKKALE SERGİSİ’Nİ GEZDİLER

İzmit’te tarihe yolculuk yapan gençler gezinin ardından Atatürk Evi’nde sergilenen 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisini gezdi. Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıyan sergiyi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler belgesel gösterimi ile duygusal anlar yaşadılar. Gençler böylesine anlamlı bir müzeyi İzmit’e getiren İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.