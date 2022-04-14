Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 9 milyar TL oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclise, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP il Yöneticileri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da katıldı. CHP grubu, “Kandıra Cebeci Mahallesi Kışla Sokak adresinde uzun süre önce yapılan altyapı tamamlanmadan bırakılmıştır. Mahalle sakinleri rahatsız olmaktadır” şeklinde önerge verdi. Cengiz Topel Havaalanı’nın durumunun da sorulduğu mecliste önergeler yazılı olarak cevaplandırılmasına karar verildi. Mecliste, ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu.

DENETİM RAPORUNDA NELER VAR?

2021 yılı için öngörülen 4 milyar 92 milyon TL’lik gelir bütçesinde yılsonu itibariyle merkezi idareden gelen paylarda artış ve yapılandırmaların olumlu etkisi nedeniyle yüzde 119,72 oranında 4 milyar 898 milyon 839 bin 61 TL gerçekleşme sağlandı. 2021 yılı için öngörülen 4 milyar 300 milyon TL’lik gider bütçesinde yılsonu itibariyle yüzde 95,10 oranında 4 milyar 89 milyon 352 bin TL gerçekleşme sağlandığı belirtildi.

“700 SAAT ÇALIŞAN PERSONELLER VAR”

CHP Grubu adına konuşan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Nuri Paşa, “Giderler kaleminde ekleme yapılmış daha sonra aynı bütçeden aktarma yapılmıştır. Toplamda 777 milyon olarak gerçekleşmiş bu da bütçenin yaklaşık olarak yüzde 18’sine denk gelmektedir. Personellerin mesai saatlerini incelediğimizde kişiler arasında çok aşırı derece mesai farklarının olduğunu görmekteyiz. Normal yasaya göre 270 saati geçemez maddesi burada 500, 700 saat geçen personeller var. Bunda da eşitsizlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

“EN ÇOK DÜŞEN FİRMA BU İŞİ ALIYOR”

Paşa, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Doğrudan teminlerde dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bazı firmalar, ilk verdikleri fiyatları çok yüksek tutup, sonradan aşırı derecede düşürüp işi alıyorlar, sonradan davet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda da hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Karamürsel’de profil alımı var. 3 tane firma davet ediliyor. Bu işin yaklaşık maliyeti 318 bin TL. ikinci teklifler isteniyor 375 bin TL veren firma 95 bin TL düşüp bu işi alıyor. En çok düşen firma bu işi alıyor. Madem ki bu 95 bin TL daha düşük yapılıyorsa neden birinci fiyatı neden bu kadar yüksek veriyorlar.

“BASİT PROJELERİ BİLE DIŞARI YAPTIRIYORUZ”

Birbirlerine yakın tarihlerde yapılan etkinliklerde doğrudan temin ile alınan işler var. İhale yoluyla da yapılabilir. Ses sistemi ve sahne kurulum sistemi tarih ve firma aynı. Yine aynı firma yine aynı konu. Kültür Müdürlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum için yaklaşık 136 bin TL. Bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur diye düşünüyorum. Belediyemiz pek çok proje hazırlama hizmetini doğrudan temin ya da 21 F ile alıyor. Basit projeleri bile dışarı yaptırıyoruz. Kendi bünyemizdeki firmalara, mühendislere yaptıramaz mıyız? Örneğin Maşukiye Aygır Dere ıslah işi. Bunları kendi bünyemizde yapamaz mıyız?

“BEN ÇOK ETİK GÖRMEDİM”

Bir sürü işi özellikle bir firmaya veriyorsunuz. Arkadaşalar bu firmaya güveniyoruz dediler. Bu firmanın sadece tasarım değil, dekor, sanatçı organizasyon alımı, albüm hazırlık çalışmaları, davetiye ve broşür alımı var, canlı yayın ve kameraman temini var, konserler düzenleme işi alımı var, vb. var. Bu işlerin yüzde 90’ından fazlasını 22-b,d ve 21-f ile almıştır. Yasal olabilir ama ben çok etik görmedim. Tek bir ihaleyle yapılması gereken işleri çoğunlukla doğrudan temin ve 21-f ile yapıyoruz. Karamürsel’de yol kenarlarına kanal yapım işçiliği yapılıyoruz. Kanal işçiliğini başka bir firmaya, betonları da başka firma üzerinden yapmışız.

“ACİLİYET VAR MI?”

Belediyenin kendi imkanlarıyla yapması gerekenleri de başka firmalara yaptırıyoruz. Bu kongre merkezinin çatı oluk temizliğini bile başka firmalara yaptırmışız. Bizim binin üzerinde personelimiz var. Bu basit işleri bile kendi personelimize yaptırabilir miyiz? Kocaeli genelinde demir köprü var. 15 civarında tadilat ve tamirat işi ihalesi var. Bunu aciliyet gerektiren ihale türünde yapıyoruz. Bunun ihale süresi tam 400 gün. Bir aciliyet varsa bence demir köprülerde sıfırdan olmuş olsa belki uzmanlık gerektirecek diye düşünüyorum ama bu konuda da bilgilendirilmek istiyorum.

YÜRÜYÜŞ YOLU İHALESİNİ ELEŞTİRDİ

Yürüyüş Yolu’nda yapılan işler var. Bu da davet usulüyle yapılmış. Davet edilen firmalar arasında A firmasına veriliyor. Bu ihaleye davet edilmeyen başka bir firma mahkemeye başvuruyor ve ‘bu iş 21-b kanununa uygun değil’ diyor. Mahkeme de haklı bulup durdurma kararı alıyor. Yüzde 90-95 civarında da durdurma kararı alıyor. Büyükşehir de tasfiye kararı alıyor ve sonra geri kalan işleri belediye bünyesindeki personellere yaptırıyor. Bu işin başından beri açık ihale yapılsaydı daha doğru olmaz mıydı? Böyle bütçeli belediyenin birimler arasında kopukluğu da gidermeli. Yatırımlara daha fazla kaynak ayrılmalı. Gereksiz harcamalardan kaçınılmalı.”

“BU SENE DE YARGIYA GİDİLECEK”

AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu,“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde doğrudan teminle çok iş yapan ilk 10 firmanın seçim sonrası kurulduğunu gördüler mi? Kurulmamış bir firmanın iş aldığını gördüler mi? Milletvekili kardeşinin, il başkanının yiğenin iş yaptığını gördüler mi? Ak Parti reklam giderlerinin büyükşehir tarafından ödendiğini gördüler mi? Belediye başkanının yeğenin akrabaları üzerinden doğrudan teminle birkaç milyonluk il verdiğini gördüler mi? Partili karı kocanın doğrudan teminlerle iş yaptığını gördüler mi? Şoförünüzün kayınpederini iş verildiğini gördüler mi?” dedi. CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Arkadaşımız birçok soru sordu. Bunun Büyükşehir ile ilgisi yok. Bu soruların herhangi bir ispatı var mı? Bu konuda yargıya gitmişler mi? Burada siyaset yapmanın anlamı yok” dedi. Hocaoğlu ise, “Geçen seneki konularla ilgili yargıya gidildi; bu sene bulduğumuz konular ile ilgili de yargıya gidilecek” dedi.

BÜYÜKAKIN SIK SIK UYARDI

Büyükakın sık sık Büyükşehir raporunun tartışılması konusunda ikazda bulunurken CHP’li Meclis Üyeleri ise söz hakkı konusunda tepki gösterildi. Paşa, “Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde art niyetli düşünen firmaların tekrar davet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum dedim. Fiyatı yüksek tutup kırıyorlar” dedi. Büyükakın, eleştirilerle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu; “Bu sadece 21-f’lerde böyle olmuyor. Teleferik İhalesi’nde de Leintner Firması 349 milyon civarında bir teklif verdi. sadece 21-f’de olmuyor bu. Bu bizim muhammen bedelimizin üzerindeydi. Yeniden fiyat teklifi sorduğumuzda aynı firma 150 milyon TL’ye yaparım dedi. Firmalar, ihaleyi alabilmek için ihale oyunu oynuyorlar. Firmaları terbiye edecek halimiz yok. Adamı çağırmadığımda ben bir seferlik cezalandırmış oluyorum ama benim asıl maksadım olabildiğince ucuza almak. Bu sefer rekabet oluşmuyor. 21-f usulü çok da kötü bir usul değil. Doğrudan temin bir ihale değildir değil mi? Ama kanun koyucu doğrudan temin usulünü ihale kanununa koymuştur” şeklinde konuştu.

“ORADA ACİL DURUM VAR”

Büyükakın, “Acil işlerle ilgili anlıyorsunuz ama 21-f nitelikli bazı işlerle ilgili de olabilir. Ben mesela asfalt ihalesi yaptım ve açık ihaleme teklif gelmedi. Asfalt sezonu geliyor, geçecek. İlaçlama ihalesini açık ihale yaptım. İlaç firmaları da alabilmek için birbirlerine müdahale de bulunuyor. İlaç alamazsam, zamanında kullanamazsam sonrasında istediğim kadar ucuz alayım bir anlamı olmuyor çünkü sivrisinek yumurtalarını bırakıyor. Orada acil bir durum var mesela. Benim bu ihaleleri ne kadar rekabetçi yapıp yapmadığımı denetlemelisiniz. Şu kadarı doğrudan temindir eleştirisi görmedim; bu benim idarem adına sevindirici” dedi.

“O KAZIKLARI MİLLETE ÇAKACAKTI”

Büyükakın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Yürüyüş Yolu’nu eleştirdiniz. İhale Kanunu’nun zayıf yönleri de var. En ekonomik teklifi istediğimde adam bir yerden kalkıyor, bir tanesi en ucuz teklifi veriyor. Bunun Büyükşehir ile hiç ilgisi yok. Rakip firma burada taşocağı, asfalt işleri yapıyor mesela. O firma bir daha buraya gelemesin diye adam taş vermiyor, daha pahalı veriyor vs. O adam bu kentte bir daha işe girmesin diye böyle şeyler yapılıyor. Bizim burada neyi korumamız lazım? Rekabet edemeyeni değil, rekabeti korumamız lazım. Şehrin kalbinde açık kalp ameliyatı yapacağımız bir yerde davet usulü kullanmayı bile bile tercih ettik. Bunun acil değil nitelikli iş olduğunu düşündük. Köprüleri eleştirdiniz. Yürüyüş Yolu da özellikli bir iş diye düşündük. Bu ihaleyi iptal ettiren şahıs ihaleye bile girmeyen şahıs. Mahkemenin kanaati haklı olduğu görüşünde değilim. Karamürsel’de de aynısı oldu. O kazıkları millete çakacaktı biz buna izin vermedik. Davayı kazandıkları için tazminat alacaklar. Biz millete kazık çaktırmadık ve Karamürsel’de o firmayı tasfiye ettik. Onlar dava açtı ve kazandı; şimdi tazminat alacaklar. Şehrin yaşadığı sıkıntı arasında hiç kıyas yoktur. İdare bazen risk alma sanatadır. Nerede ne risk alacağınızı bileceksiniz.

“YÜRÜYÜŞ YOLU DA FETHİYE CADDESİ DE DAVET USULÜDÜR VE DOĞRUDUR”

Yürüyüş Yolu da Fethiye Caddesi de davet usulüdür ve doğrudur. Her iş açık ihale yapılmaz. Biz, açık ihale yapılması gereken işleri de titizlikle yürütüyoruz. Açık ihalelerde de davet usulü ihaledeki gibi durumlar oluyor. Organizasyon işleri öyle şey ki. 29 Ekim’de sanatçı getirme kararı alıyoruz, o hafta yağış oluyor ve iptal ediyoruz. Başka bir programa getirme gereği hasıl oluyor. Bunun tamamını paket olarak almak istediğinizde hangi sanatçının geleceği, tarihi belli değil. Mesai saatleri konusu. Park bahçeler işi bitmez, ulaşım, zabıta işi bitmez. Maliye mesela 5’te işi biter. Çalışanlarım arasında mesai eşitliği sağlayayım dediğimde olmuyor çünkü o saatte işi yok. Bu sene Sayıştay sorgusu yok.

YİNE BORÇLU BELEDİYE KONUSU GÜNDEMDE

Borçlu belediye diyorlar. Bu borcun kaynağını yine söylemeyeceğim. Bu borçları ödüyorum. 2 milyar lira borç ödediğimi söyledim. Çıkıp 4 buçuk milyar lira nerede diye pervasızca konuştular. Kocaeli, Türkiye’nin en borçlu belediyesi değildir. Yönetiminin AK Partili olması, bu meclis üyeleri açısından da bir eksiklik yaratmaz. Siz de meclis üyeleri olarak payınız var. Bu kararlar alınırken sizler de buradaydınız. 2 milyar borç ödeyen bir belediye. Bu borç sadece hazineye olan borç. O istatistiklerde toplam borç yayınlanmıyor, bizden borcu çok daha fazla olan belediyelerin isimlerini polemik olmasın diye vermiyorum. Belediye aslanlar gibi maliyesi yönetilmektedir. Sizin de gurur duymanız lazım. Su Kanal İdaresi’nin bütçesini onaylarken bana hiç zorluk çıkarmadınız. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.

“EN İYİ BELEDİYELERDEN BİRİSİDR”

Bizim belediyemizdeki mühendis arkadaşlarımız genelde yapım tarafı ağır basanlar, proje tarafı ağır basanlar değil. Proje yapıyorlar tabi. Daha küçük ölçekli binaların çoğunun projesini bizim arkadaşlarımız yapıyor. Bana inanın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başkanı olduğum için değil samimiyetle söylüyorum Türkiye’nin insan kaynağı kapasitesi, kurumsallık açısından en iyi belediyelerinden birisidir. Diğer belediyeler arar ve nasıl yapalım diye sorarlar. Bu belediyenin bütçesi iyi yönetilmektedir. Ufak tefek doğrudan temin vs. ufak tefek hatalar olabilir ama onun dışında yolsuzluğu, usulsüzlüğü olan bir kültürü de yoktur. Büyükşehir Belediyesi’nin denetim raporu görüşülüyor. Diğer belediyeler burayı ilgilendirmiyor.

ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİMİ

Mehmet Yandık, Oğuzhan Artut, İsmail Aysu, Ömer Burak Barış, İsmet Gürler encümen için önerildi. Yapılan oylama sonucu yeni encümen üyeleri seçilmiş oldu.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

İŞTE KOMİSYONLAR

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Sadullah Keleş, Selattin Kabadayıoğlu, Mustafa Soydabaş, Adem Çarıkçı, Okan Özdikmen, Enes Aydınlı, Orhan Tanış.

Plan ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, Ali Karakaş, İbrahim Şirin, Hasan Soba, Özhan Kurt, Özgür Yılmaz.

Ulaşım Komisyonu: Ahmet Utaş, Faruk Denli, Mehmet Olhan, İsmail Akalın, Abdüllatif Özkan, Ahmet Özüer, Halil İbrahim Başçiftçi.

Hukuk Komisyonu: İrfan Kurt, Güler Şahin Gençay, Sadettin Arıkboğa, Eda Açıkyol, Yaşar Çakmak, Nurettin Hoylan, Özlem Çankaya.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Baki Özdemir, Emre Kahraman, Fatmanur Çelik, Oğuzhan Artut, İsmail Akalın, Ertan Peker, Fevzi Canbaz.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Fikret Hocaoğlu, Güzin Taştekin, Bülent Koçak, İbrahim Çırpan, Halis Koç.

İsimlendirme Komisyonu: Mesut Çetinkaya, Ahmet Hakan Hocaoğlu, Sertah Tunçey, Burak Fidan, Oğuzhan Artut, Fikret Hocaoğlu, Selim Özcan.

Toplumsal Fırsat Eşitlik ve Engelliler Komisyonu: Nevim Serra Demirkol, Ayşe Şiranün, Emine Özdemir, Serpil Yılmaz, Göknur Bektaş, Eda Acıkyol, Nurcan Acaroğlu Göktaş,

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler komisyonu: Serpil Yılmaz, Zafer Alkan, Hamza Macit, Mehmet Olhan, Göknur Bektaş, Sevim Serra Demirkol, Nurcan Açaroğlu Göktaş.

EK BÜTÇEDE OY BİRLİĞİ

Encümen ve ihtisas komisyonlarının da seçileceği toplantıda aralık ayında tahmini olarak belirlenen 6 buçuk milyar TL bütçenin ardından ek bütçe kararı çıktı. Toplamda 2 buçuk milyar TL olan ek bütçenin 2 milyar TL’sinin merkezi idareden, 500 milyon TL’sinin ise belediye tarafından yapılan zamlarla artan gelirler olduğu belirtildi. Söz konusu madde, “Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde tanımlanan, ancak yılsonuna kadar yapılacak zorunlu giderleri karşılamayacağı anlaşılan ve ekli cetvelde yer alan bütçe tertiplerine yönelik ek ödeme” olarak gündeme eklendi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi.

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN YETKİ

İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak No:11, İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi SEKA 1. Etap Park Silo İskelesi üzeri No:44 ile Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi No:46’da bulunan 30 Nisan 2022 tarihinde kira sözleşmesi sona erecek olan taşınmazların, kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’na ve Encümenine yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

TCDD’YE AİT 4 ADET LOJMAN BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLİYOR

TCDD mülkiyetindeki İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi 42 ada 1 No’lu parselin 3 bin 414 metrekarelik kısmı ve bu kısım ile Maliye Hazinesi Mülkiyeti’ndeki 214 ada 1 No’lu parselin 1631,64 metrekarelik kısmı üzerinde, TCDD kullanımında bulunan toplamda 3’er katlı 4 adet lojman binasının Büyükşehir’e devri karşılığında, yapılacağı yer ve proje bilgileri TCDD tarafından bildirilecek olan hizmet evlerinin Büyükşehir tarafından yapılmasına yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yatırım protokolü ve ek protokollerin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı’na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇİN ‘ORTAK HİZMET PROJESİ’

Körfez Belediyesi Çamlıtepe Mahallesi, 348 ada dahilinde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait, 41 sayılı parsel üzerinde Çamlıtepe Spor Kompleksi yapım işinin, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’na verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 872 ada dahilinde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait, 8 sayılı parsel üzerinde Körfez Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi yapım işinin, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLENECEK

İş makinesi kiralama hizmetinin ve yol süpürme aracı kiralama hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle 30 Eylül 2024 tarihine kadar ihale edilmesi, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülmekte olan Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacakları projeler karşılığında desteklenmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

BULGARİSTAN’A İFTAR İÇİN GİDİLECEK

“Sayıştay çok önemli bir kurumdur” diyen Büyükakın, “Yaptığı çoğu şeyi doğrudur ancak her şeyi de doğru değildir. Sayıştay ‘geziye göndermeyin’ dedi. Ana mantığı şu: belediye bütçesi il içindir, il dışına harcayamazsın diyor. Bu uçuk bir fikir. Ben kendi bütçemi vatandaşıma harcayıp, Çanakkale’ye götürüyorum” dedi. Özel Kalem Müdürlüğü’nün yurt dışı görevlendirilmesiyle ilgili Büyükakın, “Geçen Balkan Derneklerimizin ziyareti olmuştu. Bulgaristan’da bir iftar yapalım diye karar aldık. Onları oraya götüreceğiz. Meclis üyelerimizden orada iftar ve sahur yapmak isteyenler varsa iki şehre gidilecek. İki gün sürecek, 25-26 Nisan’da olacak” dedi. Madde, ilgili komisyona havale edildi. İkinci meclis toplantısı Salı günü saat 15.00’te olacak.