Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 34 FU 8175 plakalı Opel marka otomobil refüje çarptı. T.S. yönetimindeki 43 RF 090 plakalı otomobil de çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 FS 8175 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada F.S. ve otomobilde bulunan Ş.S. ile 43 RF 090 plakalı otomobilde bulunan N.S. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 FU 8175 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.