14 Nis 2022 - 17:48- Spor G: 14 Nis 2022 - 17:49

Furkan Aksuoğlu yönetecek

Kocaelispor’un hayati Bandırmaspor maçını 27 yaşındaki Furkan Aksuoğlu yönetecek. Trabzon Bölgesi Hakemi olan Aksuoğlu son olarak Keçiörengücü’nün sa...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Furkan Aksuoğlu yönetecek mask

Kocaelispor’un hayati Bandırmaspor maçını 27 yaşındaki Furkan Aksuoğlu yönetecek. Trabzon Bölgesi Hakemi olan Aksuoğlu son olarak Keçiörengücü’nün sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti. Kocaelispor, Aksuoğlu ile bu sezon üçüncü maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Boluspor’a 2-0 ve yine deplasmanda Altınordu’ya 3-2 kaybedilen maçları yöneten Aksuoğlu, bu sezon Bandırmaspor’un Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın da hakemiydi.

AKSUOĞLU’NUN YÖNETTİĞİ KOCAELİSPOR MAÇLARI

Boluspor – Kocaelispor: 2-0

Altınordu– Kocaelispor: 2-3

AKSUOĞLU’NUN YÖNETTİĞİ BANDIRMAPOR MAÇI

Tuzlaspor – Bandırmaspor: 0-3

14 Nis 2022 - 17:48 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.464.240 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bora Aydın, Atılımspor’da mask
Bora Aydın, Atılımspor’da
Menemen elimizden kaçtı “1-1” mask
Menemen elimizden kaçtı “1-1”
Harbiş’ten BAL’a bir dev adım daha “6-2” mask
Harbiş’ten BAL’a bir dev adım daha “6-2”
Kayıp sonrası reaksiyon ve temaslı futbol mask
Kayıp sonrası reaksiyon ve temaslı futbol
2-2 ikisine de yaramadı! mask
2-2 ikisine de yaramadı!
Kayıp sonrası reaksiyon ve temaslı futbol mask
Kayıp sonrası reaksiyon ve temaslı futbol
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL