Kocaelispor’un hayati Bandırmaspor maçını 27 yaşındaki Furkan Aksuoğlu yönetecek. Trabzon Bölgesi Hakemi olan Aksuoğlu son olarak Keçiörengücü’nün sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti. Kocaelispor, Aksuoğlu ile bu sezon üçüncü maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Boluspor’a 2-0 ve yine deplasmanda Altınordu’ya 3-2 kaybedilen maçları yöneten Aksuoğlu, bu sezon Bandırmaspor’un Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın da hakemiydi.
AKSUOĞLU’NUN YÖNETTİĞİ KOCAELİSPOR MAÇLARI
Boluspor – Kocaelispor: 2-0
Altınordu– Kocaelispor: 2-3
AKSUOĞLU’NUN YÖNETTİĞİ BANDIRMAPOR MAÇI
Tuzlaspor – Bandırmaspor: 0-3
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.