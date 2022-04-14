Kocaelispor’un hayati Bandırmaspor maçını 27 yaşındaki Furkan Aksuoğlu yönetecek. Trabzon Bölgesi Hakemi olan Aksuoğlu son olarak Keçiörengücü’nün sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti. Kocaelispor, Aksuoğlu ile bu sezon üçüncü maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Boluspor’a 2-0 ve yine deplasmanda Altınordu’ya 3-2 kaybedilen maçları yöneten Aksuoğlu, bu sezon Bandırmaspor’un Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın da hakemiydi.

AKSUOĞLU’NUN YÖNETTİĞİ KOCAELİSPOR MAÇLARI

Boluspor – Kocaelispor: 2-0

Altınordu– Kocaelispor: 2-3

AKSUOĞLU’NUN YÖNETTİĞİ BANDIRMAPOR MAÇI

Tuzlaspor – Bandırmaspor: 0-3