Özmural: Fethiye Caddesi açık ihale usulü ihale edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclise, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP il Yöneticileri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da katıldı. CHP grubu, “Kandıra Cebeci Mahallesi Kışla Sokak adresinde uzun süre önce yapılan altyapı tamamlanmadan bırakılmıştır. Mahalle sakinleri rahatsız olmaktadır” şeklinde önerge verdi. Cengiz Topel Havaalanı’nın durumunun da sorulduğu mecliste önergeler yazılı olarak cevaplandırılmasına karar verildi. Mecliste, ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu.

İHALELER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Büyükakın sık sık Büyükşehir raporunun tartışılması konusunda ikazda bulunurken CHP’li Meclis Üyeleri ise söz hakkı konusunda tepki gösterildi. Paşa, “Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde art niyetli düşünen firmaların tekrar davet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum dedim. Fiyatı yüksek tutup kırıyorlar” dedi. Büyükakın, eleştirilerle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu; “Bu sadece 21-f’lerde böyle olmuyor. Teleferik İhalesi’nde de Leintner Firması 349 milyon civarında bir teklif verdi. sadece 21-f’de olmuyor bu. Bu bizim muhammen bedelimizin üzerindeydi. Yeniden fiyat teklifi sorduğumuzda aynı firma 150 milyon TL’ye yaparım dedi. Firmalar, ihaleyi alabilmek için ihale oyunu oynuyorlar. Firmaları terbiye edecek halimiz yok. Adamı çağırmadığımda ben bir seferlik cezalandırmış oluyorum ama benim asıl maksadım olabildiğince ucuza almak. Bu sefer rekabet oluşmuyor. 21-f usulü çok da kötü bir usul değil. Doğrudan temin bir ihale değildir değil mi? Ama kanun koyucu doğrudan temin usulünü ihale kanununa koymuştur” şeklinde konuştu.

“ORADA ACİL DURUM VAR”

Büyükakın, “Acil işlerle ilgili anlıyorsunuz ama 21-f nitelikli bazı işlerle ilgili de olabilir. Ben mesela asfalt ihalesi yaptım ve açık ihaleme teklif gelmedi. Asfalt sezonu geliyor, geçecek. İlaçlama ihalesini açık ihale yaptım. İlaç firmaları da alabilmek için birbirlerine müdahale de bulunuyor. İlaç alamazsam, zamanında kullanamazsam sonrasında istediğim kadar ucuz alayım bir anlamı olmuyor çünkü sivrisinek yumurtalarını bırakıyor. Orada acil bir durum var mesela. Benim bu ihaleleri ne kadar rekabetçi yapıp yapmadığımı denetlemelisiniz. Şu kadarı doğrudan temindir eleştirisi görmedim; bu benim idarem adına sevindirici” dedi.

“O KAZIKLARI MİLLETE ÇAKACAKTI”

Büyükakın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Yürüyüş Yolu’nu eleştirdiniz. İhale Kanunu’nun zayıf yönleri de var. En ekonomik teklifi istediğimde adam bir yerden kalkıyor, bir tanesi en ucuz teklifi veriyor. Bunun Büyükşehir ile hiç ilgisi yok. Rakip firma burada taşocağı, asfalt işleri yapıyor mesela. O firma bir daha buraya gelemesin diye adam taş vermiyor, daha pahalı veriyor vs. O adam bu kentte bir daha işe girmesin diye böyle şeyler yapılıyor. Bizim burada neyi korumamız lazım? Rekabet edemeyeni değil, rekabeti korumamız lazım. Şehrin kalbinde açık kalp ameliyatı yapacağımız bir yerde davet usulü kullanmayı bile bile tercih ettik. Bunun acil değil nitelikli iş olduğunu düşündük. Köprüleri eleştirdiniz. Yürüyüş Yolu da özellikli bir iş diye düşündük. Bu ihaleyi iptal ettiren şahıs ihaleye bile girmeyen şahıs. Mahkemenin kanaati haklı olduğu görüşünde değilim. Karamürsel’de de aynısı oldu. O kazıkları millete çakacaktı biz buna izin vermedik. Davayı kazandıkları için tazminat alacaklar. Biz millete kazık çaktırmadık ve Karamürsel’de o firmayı tasfiye ettik. Onlar dava açtı ve kazandı; şimdi tazminat alacaklar. Şehrin yaşadığı sıkıntı arasında hiç kıyas yoktur. İdare bazen risk alma sanatadır. Nerede ne risk alacağınızı bileceksiniz.

“YÜRÜYÜŞ YOLU DA FETHİYE CADDESİ DE DAVET USULÜDÜR VE DOĞRUDUR”

Yürüyüş Yolu da Fethiye Caddesi de davet usulüdür ve doğrudur. Her iş açık ihale yapılmaz. Biz, açık ihale yapılması gereken işleri de titizlikle yürütüyoruz. Açık ihalelerde de davet usulü ihaledeki gibi durumlar oluyor. Organizasyon işleri öyle şey ki. 29 Ekim’de sanatçı getirme kararı alıyoruz, o hafta yağış oluyor ve iptal ediyoruz. Başka bir programa getirme gereği hasıl oluyor. Bunun tamamını paket olarak almak istediğinizde hangi sanatçının geleceği, tarihi belli değil. Mesai saatleri konusu. Park bahçeler işi bitmez, ulaşım, zabıta işi bitmez. Maliye mesela 5’te işi biter. Çalışanlarım arasında mesai eşitliği sağlayayım dediğimde olmuyor çünkü o saatte işi yok.”

Meclis sonrası gazetemize açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Büyükakın’ın ifadesinin doğru olmadığını belirterek Fethiye Caddesi işi için ihalenin açık ihale usulü yapıldığını söyledi.