14 Nis 2022 - 21:03- Asayiş G: 14 Nis 2022 - 21:04

Karşı şeride geçen otomobil işçi servisine ok gibi saplandı: 6 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Karşı şeride geçen otomobil işçi servisine ok gibi saplandı: 6 yaralı mask
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Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmet G. (34) idaresindeki 41 ZB 551 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı şeride geçerek ters istikamette seyreden Hüseyin K. (59) yönetimindeki 41 P 9129 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü ile çarpıştı.

Otomobilin işçi servisine ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet G., servis sürücüsü Hüseyin G. ve işçi servisinde bulunan Ş.E., E.Ç., A.K. ve H.K. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü ve bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

14 Nis 2022 - 21:03 İHA Kocaeli- Asayiş

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