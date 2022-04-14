14 Nis 2022 - 21:15- Asayiş G: 14 Nis 2022 - 21:16

Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1 kişi, kendisini kovalayan 3 şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G.(22) kendisini kovalayan 3 şahıstan kaçarak, tekel bayine sığındı. Tekel bayinin sahibi, şahısları engellemeye çalışsa da , Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D.(16) tarafından bıçaklandı. 3 şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

14 Nis 2022 - 21:15 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.464.240 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" mask
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum"
Bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı mask
Bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı
Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu mask
Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu
Kocaeli'de iğrenç olay! Baldızını hamile bıraktı mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Baldızını hamile bıraktı
Beyzanur'un ağabeyi: Kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum mask
Beyzanur'un ağabeyi: Kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum
Kardeşini öldüren sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi mask
Kardeşini öldüren sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL