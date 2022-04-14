Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G.(22) kendisini kovalayan 3 şahıstan kaçarak, tekel bayine sığındı. Tekel bayinin sahibi, şahısları engellemeye çalışsa da , Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D.(16) tarafından bıçaklandı. 3 şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.