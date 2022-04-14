14 Nis 2022 - 22:22- Asayiş G: 15 Nis 2022 - 00:20

Çöp aracı çarptı! 5 yaşındaki çocuk öldü

Kocaeli’de geri manevra yapan araç ile duvarın arasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çöp aracı çarptı! 5 yaşındaki çocuk öldü mask

Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Zabıtan Mahallesi Meşe Sokakta Suat Kılıç idaresindeki İzmit Belediyesi'ne ait plakası bilinmeyen çöp toplama aracı, geri geri manevra yaptığı esnada yan komşusunun çocuğu olan 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından sürücü Suat Kılıç darp edildi. Acı haberi alan Yusuf Yılmaz'ın ailesi sinir krizleri geçirirken bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Suat Kılıç'ın Fatih Mahallesi Muhtarı Metin Kılıç Yılmaz'ın oğlu olduğu ve İzmit Belediyesi' nde temizlik işleri amiri oldu öğrenildi. 

14 Nis 2022 - 22:22 - Asayiş

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Yorumlar

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Paşa - Temizlik işleri amirinin çöp toplama kamyonunun direksiyonunda ne işi var? İkincisi kamyonun arkasında iki temizlik personeli olur, kör kurşun minik yavruyu bulmuş, ailesine Allah sabır versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 23:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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