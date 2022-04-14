Çöp aracı çarptı! 5 yaşındaki çocuk öldü

Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Zabıtan Mahallesi Meşe Sokakta Suat Kılıç idaresindeki İzmit Belediyesi'ne ait plakası bilinmeyen çöp toplama aracı, geri geri manevra yaptığı esnada yan komşusunun çocuğu olan 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından sürücü Suat Kılıç darp edildi. Acı haberi alan Yusuf Yılmaz'ın ailesi sinir krizleri geçirirken bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Suat Kılıç'ın Fatih Mahallesi Muhtarı Metin Kılıç Yılmaz'ın oğlu olduğu ve İzmit Belediyesi' nde temizlik işleri amiri oldu öğrenildi.