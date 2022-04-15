BAL’da final zamanı

Bölgesel Amatör Lig’de normal sezonun sona ermesinin ardından gözler grup finallerine çevrildi. 9 il merkezindeki gruplarda 3’er takım lig usulü maçlar oynayacak ve gruplarda birinci çıkacak olan takımlar önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele edecek. Bilindiği üzere 7. Bölge 2 ve 3. Grup’ta yer alan 9 Kocaeli takımından hiç biri liderlik elde edememiş, sezonu kapatmıştı. 7. Bölge 2. Grup’ta Kartal Bulvar, 3. Grup’ta ise İstanbul Sinopspor finallere gitmeye hak kazanmıştı. Maçlar 18, 20 ve 22 Nisan’da oynanacak.

İŞTE O İL MERKEZLERİ VE TAKIMLAR

TRABZON

Bitlis Özgüldere

Muş 1984

Fırat Üniversitesi

BİNGÖL

Eynesil Belediye

Çarşıbaşı Belediye

Doğu Beyazıt – Arhavi galibi

MERSİN

Arguvan Belediye

Gaziantep Ankas

Talasgücü Belediye

KARAMAN

Adana 1954

Kepez Belediye

Sarayönü Belediye

KAYSERİ

Amasya 1968

Bartınspor

Ankara TKİ

YALOVA

İnegöl Kafkas

Bayburt 1918

Sapanca Gençlik

İSTANBUL

Kartal Bulvar

İstanbul Sinop

Silivrispor

İNEGÖL-BURSA

Ayvalıkgücü

Tavşanlı Linyit

Tekirdağspor

BURDUR

Bolvadin Belediye

Çiğli Belediye

Aydın Efeler 09