BAL’da final zamanı

Bölgesel Amatör Lig’de normal sezonun sona ermesinin ardından gözler grup finallerine çevrildi. 9 il merkezindeki gruplarda 3’er takım lig usulü maçlar oynayacak ve gruplarda birinci çıkacak olan takımlar önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele edecek. Bilindiği üzere 7. Bölge 2 ve 3. Grup’ta yer alan 9 Kocaeli takımından hiç biri liderlik elde edememiş, sezonu kapatmıştı. 7. Bölge 2. Grup’ta Kartal Bulvar, 3. Grup’ta ise İstanbul Sinopspor finallere gitmeye hak kazanmıştı. Maçlar 18, 20 ve 22 Nisan’da oynanacak.
İŞTE O İL MERKEZLERİ VE TAKIMLAR
TRABZON
Bitlis Özgüldere
Muş 1984
Fırat Üniversitesi
BİNGÖL
Eynesil Belediye
Çarşıbaşı Belediye
Doğu Beyazıt – Arhavi galibi
MERSİN
Arguvan Belediye
Gaziantep Ankas
Talasgücü Belediye
KARAMAN
Adana 1954
Kepez Belediye
Sarayönü Belediye
KAYSERİ
Amasya 1968
Bartınspor
Ankara TKİ
YALOVA
İnegöl Kafkas
Bayburt 1918
Sapanca Gençlik
İSTANBUL
Kartal Bulvar
İstanbul Sinop
Silivrispor
İNEGÖL-BURSA
Ayvalıkgücü
Tavşanlı Linyit
Tekirdağspor
BURDUR
Bolvadin Belediye
Çiğli Belediye
Aydın Efeler 09
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.