Son maçında sahasında Bayrampaşaspor ile 0-0 berabere kalan Darıca Gençlerbirliği, maç sonunda yaşanan olaylar nedeni ile disipline sevk edildi. Kulüp “Çirkin ve kötü tezahüratı” nedeni ile futbolculardan Fahrettin Bıyıklı ve Ender Alkan “Rakip futbolcuya saldırısı” Kulüp Doktoru Taylan Karslı ise “Hakem soyunma odası koridorundaki hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
15 Nis 2022 - 00:09- Spor Güncelleme: 15 Nis 2022 - 00:10
Darıca’ya ağır fatura çıkacak!
Son maçında sahasında Bayrampaşaspor ile 0-0 berabere kalan Darıca Gençlerbirliği, maç sonunda yaşanan olaylar nedeni ile disipline sevk edildi. Kul...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.