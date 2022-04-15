Derincespor hata yapmadı “3-0”

Süper Amatör Play-Off Ligi 9. haftasında Derincespor, BAL’a çıkmayı garantileyen Tayfunspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibi ekip mücadeleyi Cenk Şeker, Hamza Uzuner (P) ve Görkem’in golleri ile 3-0 kazandı.

CENK ŞEKER ATTI

Derince Stadı’ndaki maça Tayfunspor hızlı başladı ve ilk 15 dakika kontrolü elinde tuttu. İlk yarının ortalarında hızlı atağa çıkan Derincespor, Cenk Şeker’in golü ile 1-0 öne geçti ve devre de tek golle tamamlandı. Tayfunspor ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptı ve etkili olmaya çalışsa da Derincespor ikinci golü buldu. Ceza sahası içinde Onur Cebeci düşürüldü ve sarı lacivertliler penaltı kazandı.

TAYFUN 10 KİŞİ KALDI

Pozisyonda Emre Kurtoğlu hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Aynı futbolcu itirazlarını sürdürdü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Penaltıyı kullanan Hamza Uzuner, top ile kaleciyi ayrı yerlere gönderdi. (2-0) Kalan sürede daha rahat bir oyun ortaya koyan Derince’de Furkan’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Görkem’in şutunda top fileleri gördü ve maçın skoru 3-0 olarak tayin edildi.

KADER MAÇI HARBİŞ İLE

Hafta arası mesaisinde Harbişspor deplasmanda Çınarlıspor’u 6-2 yenerek puanını 15’e çıkarmıştı. Tayfunspor’u 3-0 yenen Derincespor, Harbiş’i yakaladı. İki takım yarın (Pazar) Gölcük’te karşılaşacak. Final niteliği taşıyan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Bu maçı Derincespor kazanırsa adını Tayfunspor’dan sonra Bölgesel Amatör Lig’e yazdıran ikinci takım olacak. Harbişspor ise rakibi ile berabere bile kalsa BAL’a yükselecek.

Erdem ÖVÜÇ

SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Tayfunspor

9

6

1

2

22

11

19

2.

Harb-İş

9

5

0

4

18

12

15

3.

Derincespor

9

4

3

2

11

9

15

4.

Köseköy Ateş

9

3

2

4

10

11

11

5.

Sırrıpaşa

9

3

2

4

12

17

11

6.

Çınarlıspor

9

2

0

7

8

21

6

BAL 9. HAFTA SKORLARI

Köseköy Ateşspor – Sırrıpaşa: 2-2

Çınarlıspor – Harbişpor: 2-6

Derincespor – Tayfunspor: 3-0

SON HAFTA MAÇLARI – Pazar 16.00

Harbişpor – Derincespor (Kavaklı)

Sırrıpaşa – Çınarlıspor (Derince)

Tayfun – Köseköy Ateş (Alaettin Kurt)