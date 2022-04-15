Çakır ailesi teşekkür etti

Kocaelispor’un eski teknik ve mali as başkanı, Mevlana Ekmek Fırını sahibi İlyas Çakır ile Başiskele İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Osman Çakır'ın babaları, Rizeliler Derneği eski başkanlarından Osman Çakır'ın amcası, Kocaelispor'un eski futbolcularından Yaser Çakır'ın dedeleri Cemal Çakır ve 98 yaşında vefat etmişti. Merhum Cemal Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADILAR

Başiskele Döngel’de ikamet eden 7 çocuk sahibi merhumun cenazesi Döngel Merkez Camiinde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Döngel Ayazma’daki aile mezarlığında toprağa verildi. Yoğun bir katılım gerçekleştiği cenazeye Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Fırıncılar Odası Bakanı Ali Sarı, Ak Parti Eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Çakır ailesinin yakınları ve çok sayıda bölge insanı katıldı. İlyas Çakır aile adına teşekkür etti ve “Babamız Cemal Çakır’ın cenazesi için bizleri arayan, cenazemize gelerek acımızı paylaşan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.