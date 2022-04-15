Einstein’i kıskandıran takım!

Bu kentin ve Derince’nin “Sessiz çığlığı” Belediye Derincespor’dur. Son maçında Çankaya Futbol Kulübü’nü Kaptan Efe’nin golü ile devirdiler ve puanlarını 51’e çıkardılar. Averajla altıncı sıradaki ekip, Kocaeli’yi temsil eden profesyonel ve BAL takımları arasında açık ara en başarılı takımdır.

FUTBOL AKILSIZLARI GÖRSÜN

Sezon başında takımın hocalığını yapan Fatih Uygun, ardından takımın başına gelen ve Derince ekibine nefis top oynatan Murat Parlak, devre arasında yolların ayrıldığı futbolcular da dahil, herkes alkışı fazlası ile hak ediyor. 70 milyon lirayı hiç eden Kocaelispor’u yönetenlerin “Futbol akılsızlığı” karşımızda kapı gibi dururken, aylarca maaş yüzü ve maç başı göremeyen Derince’deki bu emekçilerin üstün başarısı karşısında herkesin saygı duymaktan başka çaresi yoktur.

PERDE ARKASINDAKİ KAHRAMAN

Bu güzel hikayenin perde arkasındaki kahramanı Mustafa Polat’tır. Böylesi bir aklın Kocaelispor’da olmaması üzüntü vericidir. Grubun en maliyetsiz takımlarından birisi olan Belediye Derincespor için rakipleri “Bunu nasıl başardınız?” diyorlar. Sezon başından beri ve maç başı alamayan ve sadece gecikmeli primlerle ayakta duran futbolcu grubunun tamamına gereken karşılık verilmedi.

PLAY-OFF’UN KIYISINDALAR

Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun’un Derince’nin bu işi nasıl başardığı ile ilgili detaylı bilgi alması gerekiyor. Bu insanın zoruna gitmez… Bilakis kazanç olur... Geçen sezon da buna benzer mali sorunlar yaşan sarı lacivertliler Play-Off’un kıyısından döndü. Bu sezon ise daha güçlü ve maliyetli takımların yer aldığı grupta Play-Off sınırında yer alıyorlar.

ONURLU DURUŞ

Alın terlerinden, hiçbir zaman bırakmadıkları mücadelelerinden ve düşürmedikleri armadan ötürü Belediye Derincespor’da emeği geçen kim varsa tebrik ediyoruz. Derince takımındakiler diz üstü yaşamayı değil, adam gibi onurlu durmayı tercih etti. Hz. Ömer’in dediği gibi… Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Gerçek olan şu ki onlardaki sabır, taşı değil, atomu bile parçalar.