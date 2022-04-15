15 Nis 2022 - 09:22- Spor G: 15 Nis 2022 - 09:23

İzmit Belediyespor kader maçına çıkıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ligde kalma mücadelesi veren İzmit Belediyespor deplasmanda Eurocup üçüncüsü Galatasaray ile karşılaşacak....

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
İzmit Belediyespor kader maçına çıkıyor mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ligde kalma mücadelesi veren İzmit Belediyespor deplasmanda Eurocup üçüncüsü Galatasaray ile karşılaşacak. Mavi yeşillilerin saat 14.00’te başlayacak olan maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı kırmızılılarda Amerikalı oyuncu Kelsey Plum takımdan ayrılmıştı. İzmit ekibinde ise eksik bulunmuyor.
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15 Nis 2022 - 09:22 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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