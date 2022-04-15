Kocaelispor U-19 Manisa’yı konuk ediyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor Elit U-19 takımı bugün (Cumartesi) Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadeleyi Oğuzhan Arslan yönetecek ve maç saat 12.00’te başlayacak. Son maçında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlı gençler 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sakatlığı devam eden Ümitcan dışında eksik futbolcusu bulunmayan Kocaelispor’da hedef Manisa’yı devirip iddiasını sürdürmek. Son maçında Balıkesirspor’u 4-2 mağlup eden Manisa ekibi ise topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.