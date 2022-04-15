15 Nis 2022 - 09:23- Spor G: 15 Nis 2022 - 09:24

Kocaelispor U-19 Manisa’yı konuk ediyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor Elit U-19 takımı bugün (Cumartesi) Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadeleyi O...

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor U-19 Manisa’yı konuk ediyor mask

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor Elit U-19 takımı bugün (Cumartesi) Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadeleyi Oğuzhan Arslan yönetecek ve maç saat 12.00’te başlayacak. Son maçında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlı gençler 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sakatlığı devam eden Ümitcan dışında eksik futbolcusu bulunmayan Kocaelispor’da hedef Manisa’yı devirip iddiasını sürdürmek. Son maçında Balıkesirspor’u 4-2 mağlup eden Manisa ekibi ise topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.

15 Nis 2022 - 09:23 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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