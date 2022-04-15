Kocaelispor U-19 Manisa’yı konuk ediyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor Elit U-19 takımı bugün (Cumartesi) Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadeleyi Oğuzhan Arslan yönetecek ve maç saat 12.00’te başlayacak. Son maçında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlı gençler 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sakatlığı devam eden Ümitcan dışında eksik futbolcusu bulunmayan Kocaelispor’da hedef Manisa’yı devirip iddiasını sürdürmek. Son maçında Balıkesirspor’u 4-2 mağlup eden Manisa ekibi ise topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.