İzmit Belediyesi Kent Orkestrası için ikinci uygulama sınavı bugün yapılacak 

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve kısa süre önce kurulmasına rağmen önemli çalışmalara imza atan kent orkestrasına, yeni isimler dâhil edilecek. 18-27 Mart tarihleri arasında alınan başvurular sonrası kabul edilen 22 aday, saat 10.00-16.00 arasında İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Canan Gurmen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Maltepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Salih Kartal’ın yer alacağı komisyon önünde hünerlerini sergileyecek. Mülakatta başarılı bulunan isimler, daha sonra belirlenecek bir tarihte açıklanacak.