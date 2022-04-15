İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve kısa süre önce kurulmasına rağmen önemli çalışmalara imza atan kent orkestrasına, yeni isimler dâhil edilecek. 18-27 Mart tarihleri arasında alınan başvurular sonrası kabul edilen 22 aday, saat 10.00-16.00 arasında İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Canan Gurmen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Maltepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Salih Kartal’ın yer alacağı komisyon önünde hünerlerini sergileyecek. Mülakatta başarılı bulunan isimler, daha sonra belirlenecek bir tarihte açıklanacak.
15 Nis 2022 - 09:24- Gündem Güncelleme: 15 Nis 2022 - 09:25
İzmit Belediyesi Kent Orkestrası için ikinci uygulama sınavı bugün yapılacak
İzmit Belediyesi Kent Orkestrası için alınan başvuruların ardından bugün profesyonel komisyon üyeleri eşliğinde başvuruları kabul edilen adaylar için ikinci uygulama sınavı gerçekleştirilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.