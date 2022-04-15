TEM’de kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Daniş Koper Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Ç. idaresindeki 34 JL 4787 panelvan, Turgut Y. idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde Turgut Y. herhangi bir yara almazken, panelvanda sürücü olarak bulunan Niyazi Ç. ve yolcu olarak bulunan Berzat Aslan yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvanda sıkışan Berzat Aslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü Niyazi Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber albümü için resme tıklayın
# tarafından, sağlık, bir
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.