Kolombiya'dan gelen kokainlerin sahibi ile Karaosmanoğlu'nun da fotoğrafı çıktı

Jandarma Kolombiya'dan gönderilen 111 kilo kokaini, kum ile değiştirdi, kargocu kılığına girerek alıcılarına teslim etti. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Onlardan biri de Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'tı. Sosyal medyada Akat ile Bilal Erdoğan'ın fotoğrafı paylaşıldı. Dönemim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da ikili ile fotoğrafı bulunuyor.

111 KİLOKGRAM

Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.

KOKAİN YERİNE KUM

İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi.

HOLDİNG PATRONU ÇIKTI

Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı. Uyuşturucunun alıcısı olduğu öne sürülen kişilerden biri de Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'tı. İddiaya göre, firmaları üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlardı.

Akat'ın birçok siyasetçi ile de fotoğrafları ortaya çıktı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR