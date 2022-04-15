MÜSİAD üyelerine seslenen Vali Yavuz; “Sizlerin zenginleşmesi devletimiz adına büyük bir güç”

MÜSİAD İl Başkanı İsmail Uslu ev sahipliğinde MÜSİAD sosyal tesislerinde yapılan iftar programına iş ve siyaset dünyasından birçok isim katılım sağladı. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Nüfus Müdürü İlhan Eser, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP İl Eski Başkanı Şemsettin Ceyhan, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Orhan Sarısüleyman, İzmit Belediye Eski Başkanı Halil Vehbi Yenice, MÜSİAD Genel Merkez 1. Bölge Sorumlusu Osman Ceylan, MÜSİAD Sakarya İl Başkanı İsmail Fizilfidanoğlu, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz, MÜSİAD Genel Merkez Sektör Kurulları Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve Derneğe üye iş insanları katıldı.

“UNUTULMUŞ GELENEKLERİ UYGULAYACAĞIZ”

Toplantıda ilk konuşmayı ev sahibi MÜSİAD İl Temsilcisi İsmail Uslu gerçekleştirdi. Ramazan’ın önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Uslu, “Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarını kapandığı şeytanların bağlandığı ramazanının kutlarım. Pandemi nedeni ile 2 ramazan iftar sofralarında bir araya gelemedik. O günleri geride bırakarak bir araya geldik. Birlikte yaptığımız bereketli iftar sofralarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MÜSİAD yalnızca iş ve ticaretin konuşulduğu bir platform değil hayırda yarışan iş inşalarının bulunduğu bir platformdur. İnsanların yaralarına bir nebze olsun merhem olmak için unutulmuş gelenekleri bu Ramazan da uygulayacağız” dedi.

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Allah tutuğunuz oruçları kabul etsin. Birliğinizi, beraberliğinizi arkadaşlığınızı, dava arkadaşlığınızı kollasın. Memleketimizin birliğini dirliğini daim eylesin. Önümüzde kadir gecemiz var. Rabbim Kadir gecesinin sırrına erenlerden bayramı görenlerden eylesin. Allah sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN ZENGİNLEŞMESİ DEVLETİMİZ ADINA GÜÇ”

Son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Mahalleleri gezdiğimizde çocuklara soruyorum çok şükür 7 yaşında 8 yaşında çocukların oruç tuttuğunu görüyorum. Mahallelerimizde Halen bizim çocukluğumuzdaki gelenek yaşatıldığını söylemek istiyorum. İlimizin, ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasına, istihdamına katkı sunan siz değerli sanayicilerimize, işverenlerimize, yatırımcılarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Çünkü amacımız sadece para kazanmak değil, bu ülkeye sahip çıkmak, medeniyetimize, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkmak. Diğer bir tabirle aslında davamıza sahip çıkmaktır. O yüzden de sermaye birikiminin farklı gruplarda yer aldığında ne kadar zorlandığımızı ve sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz. O yüzden sizlerin zenginleşmesinin, sanayi ve ticaret alanında gelişmenizin, devletimiz ve milletimiz açısından büyük bir güç olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kazanımları paylaşarak, daha iyi alanlarda kullanarak daha iyi bir noktaya gelmemiz mümkün olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi.