15 Nis 2022 - 10:32- Gündem G: 15 Nis 2022 - 10:38

Depolama alanı 350 bin TL’ye kiraya çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi, Derince Deniz Mahallesi’ndeki stok sahası-depolama alanını aylık 350 bin+KDV muhammen bedel üzerinden kiraya çıkarıyor

Depolama alanı 350 bin TL’ye kiraya çıkıyor mask

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi (TCDD), Derince ’de bulunan stok sahası-depolama alanını kiraya çıkarıyor. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Derince Deniz Mahallesi 95 Ada, 17 ve 23 sayılı parseller üzerinde bulunan 14 bin 784 metrekarelik ‘Stok sahası-depolama alanı’ olarak kullanılmak üzere kiraya çıkarıyor. Alan için aylık 350 bin+KDV muhammen bedel belirlendi.

5 YILLIĞINA KİRALANACAK

İhale, 28 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Haydarpaşa Gar binasında yapılacak. İhalede teklifler kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek. İlgili  ile 5 yıllık sözleşme akdedilecek ve sözleşme dönemi içerisinde her yıl on iki aylık ortalamalardaki TÜFE değişim oranı ile kiralanan yerin durumu, çevredeki gelişmeler ve çevre emsal bedelleri dikkate alınarak artırılacağı duyuruldu. Taşınmaza ait her türlü masraflar bakım ve onarımlar ilgilisine ait olacak iken ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği duyuruldu.

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15 Nis 2022 - 10:32 - Gündem

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