Kocaeli'de 2 fabrika daha icradan satışa çıktı!

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi’nde bulunan bir fabrika ve arazisi icradan satışa çıkarıldı. Fabrika, arazisi ve binaları Kocaeli İcra Dairesi tarafından satılacak. 38 bin 919 metrekarelik bir alanda kurulu olan fabrika için 38 milyon 919 bin 990 lira değer biçildi. Fabrika için ilk satış ihalesi 18 Mayıs günü yapılacak.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ