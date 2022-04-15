Kocaeli'de 2 fabrika daha icradan satışa çıktı!

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi’nde bulunan bir fabrika ve arazisi icradan satışa çıkarıldı. Fabrika, arazisi ve binaları Kocaeli İcra Dairesi tarafından satılacak. 38 bin 919 metrekarelik bir alanda kurulu olan fabrika için 38 milyon 919 bin 990 lira değer biçildi. Fabrika için ilk satış ihalesi 18 Mayıs günü yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.