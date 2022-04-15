15 Nis 2022 - 10:37- Gündem G: 15 Nis 2022 - 10:42

Kocaeli'de 2 fabrika daha icradan satışa çıktı!

Kartepe’de kurulu bulunan iki fabrika daha icradan satışa çıkartıldı.

15 Nis 2022 - 10:37 - Gündem

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