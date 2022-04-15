Büyükşehir Gıda Tesisi yeniden ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi gıda üretim tesisini kurmak için harekete geçti. 3 Şubat günü düzenlenen ihaleye kimse katılmayınca ihale edilmişti. Yeniden hale kararı alan Büyükşehir, gıda tesisi yapım işi için yeni ihaleyi 10 Mayıs günü yapacak.

420 GÜNDE TAMAMLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar’da 5 bin 300 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin 300 metrekare bir alan üzerinde gıda üretim tesisini kuracak. Bu tesiste üretilen gıda maddelerin büyük bir bölümü Antikkapı’nın ihtiyaçlarını karşılarken, bir kısmı da perakende olarak vatandaşalar satılacak. Pek çok gıda ürününü üretileceği bu tesis ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek. 10 Mayıs günü düzenlenecek olan ihaleyi kazanan firma, tesisi 420 günde tamamlayacak. Bu tesis faaliyete başladığı zaman, Kocaeli ’de büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak. Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.

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