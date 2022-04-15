15 Nis 2022 - 11:21- Gündem G: 15 Nis 2022 - 11:22

KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular uzatıldı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 28. kez düzenlenecek olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Organizasyonu için son başvuru tarihi 22 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı

KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular uzatıldı mask

1995 yılından bu yana çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının teşvik edilmesi amacıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından büyük bir titizlikle düzenlenen ve tüm Türkiye’ye açık olan ‘Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin 28’incisi için son başvuru tarihi bir hafta uzatıldı. Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için son başvuru tarihi 22 Nisan Cuma günü olarak revize edildi.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

İklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılacak. KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ için kendine güvenen çevreci sanayi kuruluşlarını ödül organizasyonuna başvurmaya davet ediyor. Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde verilen çevre ödüllerinin yanı sıra otomotiv ve tedarik sanayi, kimya, gıda, metal, makine, taş-toprak, ağaç ve ağaç ürünleri ile enerji gibi ana sektörler başlığı altında da ödül dağıtan KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülü’ almaya hak kazanan firmalara çeşitli avantajlar sunuyor. Ödül alan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından bir yıl boyunca özel indirimler uygulanıyor. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da özel indirimler uygulanıyor.

BAŞVURU İÇİN…

Bu yıl 28. kez gerçekleştirilecek olan ödül organizasyonuna katılım ise oldukça kolay. https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/ adresinde hem ödül yönetmeliği hem de başvuru formu bulunmaktadır. Ayrıca ödül organizasyonu ilgilisi KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu’na [email protected] mail adresinden ulaşılarak da bilgi alınabilmektedir.

ÖDÜL GÖRSELİ-

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15 Nis 2022 - 11:21 - Gündem

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