Büyükşehir’in TIR’ı Ukrayna’da yemek dağıtımına devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ukrayna’ya gönderdiği Mobil Yemek Tırı, yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Lviv kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren tır, günlük 1200 kişiye 3 çeşit yemek veriyor.
AFAD BÜNYESİNDE ÇALIŞIYOR
Ukrayna’da çatışmalar devam ederken Türkiye’den giden yardım kuruluşları da faaliyetlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mobil Yemek Tırı da AFAD bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.
ANTİKKAPI A.Ş. BÜNYESİNDE
Ukrayna’da yaşayanlara destek olmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek tırını bölgeye göndermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kısa bir süre önce Antikkapı A.Ş.’nin bünyesine kattığı Mobil Yemek Tırında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, bağımsız 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.