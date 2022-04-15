Kartepe’de sıfır atık bilinci erken yaşta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne uygun olarak Kartepe Belediyesi Sıfır Atık Eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Çevre Mühendisi İsa Yüksel tarafından Marmara Koleji öğrencilerine Sıfır Atık eğitimi verildi.

ÇÖPLERİN ÇEŞİTLERİ

Çocuklara uygun olarak eğlenceli bir şekilde hazırlanan sunum ile öğrencilere bilgi veren Çevre Mühendisi İsa Yüksel, Atıkların kağıt, cam, metal, plastik, organik, geri dönüşmeyen, tehlikeli, pil, elektronik, tekstil, ahşap, tıbbi, ekmek, yemek, iri hacimli atıklardan oluştuğunu belirtirken, oluşan atıkların bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekti.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ

Kartepeli miniklere kağıt, cam, plastik ve metalden oluşan çöplerin geriye dönüştürülmesi konusunda bilgiler veren Çevre Mühendisi Yüksel, çöplerin mutlaka geri dönüşüm kutlarına atılması gerektiğine dikkati çekti. Bu yönde çocukların daha erken bilgilendirilmesi ile çevre bilincinin daha önce sağlanacağını belirtti.

GELECEK ÇOCUKLARIMIZIN

Sıfır Atık eğitimlerinin devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman “Geleceğimizin gerçek sahibi çocuklarımızın çevre bilinciyle yetiştirilmesi çok önemlidir. Bu eğitimlerimiz devam edecek. Sıfır Atık konusunda belediye olarak gereken yapılırken, bunun devamı çok önemlidir. Geleceğimiz olan miniklerimizin çevre bilinciyle yetişmesi yarınlarımızın daha güzel olması için en önemli anahtardır. Bu teorik eğitimlerin pratikte de uygulanarak hayata geçirilmesi için ailelerimizin desteği ile evlerde de devamlılığın sağlanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.