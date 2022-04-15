Ömer Türkçakal Bulvarında bahar temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok bölgede budama ve çevre temizliği çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yaz ayları öncesinde ağaçların ve çevrenin temizliğini gerçekleştiren Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarında çalışma başlattı. Zakkum ağaçlarına budama işlemi yapıldı.
DAHA FERAH BİR GÖRÜNÜM
Park ve Bahçeler ekiplerinin her yıl bahar aylarında gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleri ve ağaçların budama ve temizlik işlemleri bu yıl da devam ediyor. İzmit’ten Gölcük ilçesine ulaşımda yoğun olarak kullanılan Ömer Türkçakal Bulvarı yolu üzerinde orta refüjde bulunan zakkum ağaçlarının budaması yapıldı. Ekipler koordinasyonlu bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin bir kısmı zakkum ağaçlarını budarken diğer bir kısmı tırpan ve temizliğini yaptı. Ağaçların budanması ve temizlenmesiyle bulvar daha temiz ve ferah görünüme kavuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.