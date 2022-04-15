15 Nis 2022 - 12:27- Asayiş G: 15 Nis 2022 - 12:32

Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisini kovalayan şahıslardan kaçtığı sırada tekel bayisine sığınan gencin defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden birinin genci sıkıştırarak defalarca bıçakladığı görülüyor.
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. (22) kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak tekel bayisine sığındı. İş yeri sahibi şahısları engellemeye çalışsa da Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D. (16) tarafından bıçaklandı. Ş.G. hafif şekilde yaralanırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ş.G.’nin iş yerine doğru koşarken merdivenlerden yere düştüğü, korkuyla tekel bayisine girdiği, iş yeri sahibinin de şahısları uzak tutmaya çalıştığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden E.D.’nin Ş.G.’yı sıkıştırarak defalarca bıçakladığı, ardından şahısların olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.

15 Nis 2022 - 12:27 İHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

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Izmitli - buna benzer bir olay yenicuma parkının yanında olmuştu, üç kişi güncüz vakti birini kovalayıp apartman girişinde yakaladılar ve bıçaklayıp kaçtılar, dağ başı burası isteyen istedigini bıçaklıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 13:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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