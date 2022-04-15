Kaza, dün 17.30 sıralarında İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle emniyet şeridine devrildi. Devrilmenin ardından kamyonun taşıdığı alüminyum profiller yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Arif Ç. ve kamyonda yolcu olarak bulunan Necip Niğdelioğlu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Necip Niğdelioğlu hayatını kaybetti.
15 Nis 2022 - 12:28- Asayiş Güncelleme: 15 Nis 2022 - 12:29
Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Dün akşam saatlerinde Kocaeli’de devrilen tırda yaralanıp hastaneye kaldırılan Necip Niğdelioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.