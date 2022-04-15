15 Nis 2022 - 12:28- Asayiş G: 15 Nis 2022 - 12:29

Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Kocaeli’de devrilen tırda yaralanıp hastaneye kaldırılan Necip Niğdelioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti mask

Kaza, dün 17.30 sıralarında İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle emniyet şeridine devrildi. Devrilmenin ardından kamyonun taşıdığı alüminyum profiller yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Arif Ç. ve kamyonda yolcu olarak bulunan Necip Niğdelioğlu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Necip Niğdelioğlu hayatını kaybetti.

15 Nis 2022 - 12:28 İHA Kocaeli- Asayiş

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