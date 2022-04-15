Son sözü yine lastik işçileri söyleyecek

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren Brisa, Pirelli, Prometeon fabrikaları ile toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri 10 Şubat'ta başlamıştı. Bugün ise görüşmelerin 8'nci ayağı gerçekleştirildi. Görüşme sonunda Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Brisa Pirelli ve Prometeon ile anlaştıklarını ve son kararı yine işçilere soracaklarını söyledi. Sarı'nın işçilerle görüşmesi saat 16.00'da Pirelli'de, saat 16.30'da Brisa'da olacak.