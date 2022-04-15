15 Nis 2022 - 12:28- Gündem G: 15 Nis 2022 - 12:31

Son sözü yine lastik işçileri söyleyecek

Lastik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için bir araya geldiği Pirelli, Brisa ve Prometeon fabrikaları ile toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağladı. Sendika, anlaşma öncesi son kararı yine işçilere soracak.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Son sözü yine lastik işçileri söyleyecek mask

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren Brisa, Pirelli, Prometeon fabrikaları ile toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri 10 Şubat'ta başlamıştı. Bugün ise görüşmelerin 8'nci ayağı gerçekleştirildi. Görüşme sonunda Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Brisa Pirelli ve Prometeon ile anlaştıklarını ve son kararı yine işçilere soracaklarını söyledi. Sarı'nın işçilerle görüşmesi saat 16.00'da Pirelli'de, saat 16.30'da Brisa'da olacak. 

15 Nis 2022 - 12:28 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - Reddi mümkün olmayan süreç..Tahammül ve kabul...Hayırlısıyla..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 14:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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