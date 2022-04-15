15 Nis 2022 - 12:31- Gündem G: 15 Nis 2022 - 12:32

Kentsel dönüşüm projesinde 47 hak sahibi kura heyecanı yaşadı

Derince Belediyesi’nin Araptepe bölgesinde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesinde anahtar teslim aşamasına gelindi. Projede 47 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.
Kentsel dönüşüm projesinde 47 hak sahibi kura heyecanı yaşadı mask
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Derince Belediyesi tarafından Araptepe bölgesinde hazine arazileri üzerine yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış gecekonduların yıkılarak, bölgedeki hak sahipleri için sosyal alanları bulunan konutların inşa edilmesi hedefiyle kentsel dönüşüm süreci başlamıştı. Hak sahipleriyle ön sözleşmeler imzalandıktan sonra ilk olarak eski yapılar yıkılmış ve hak sahiplerine kira ödemeleri başlamıştı. Yıkım işlemlerinin sonrasında 2020 yılı ocak ayında yapılan ihale sürecinin ardından ise yaklaşık 30 bin metrekarelik bölgede çalışmalar başlamıştı. Yenikent Mahallesi Araptepe bölgesinde gerçekleşen ve alanında örnek proje olarak nitelenen kentsel dönüşüm projesi 428 daire ve 7 iş yerinden oluşuyor. Teslim aşamasına gelinen ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü projede 47 hak sahibinin dairelerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleşti. Kura çekiminde konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Yakın zamanda anahtar teslimini de gerçekleştireceğimiz projemizle birlikte bölgemize depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, yeşil alanlara sahip, modern binaların yer aldığı yeni bir yaşam merkezini kazandırmış olacağız. Hak sahiplerimize ve Derince’ye hayırlı olsun" dedi.

15 Nis 2022 - 12:31 İHA Kocaeli- Gündem

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