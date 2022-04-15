Cihat Aşkın: Belediye bünyesindeki kent orkestrası bir uygarlık göstergesidir

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve kısa süre önce kurulmasına rağmen büyük bir aşama kaydeden kent orkestrası büyüyor. Başvurular sonrası kabul edilen 22 aday bugün yeteneklerini gösterecek. Sınavların başladığı İzmit Sanat Akademisi’nde komisyon üyeliğinde ise İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Cana Gurmen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Maltepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Salih Kartal yer alıyor.



AŞKIN, “MÜZİK SESLERİ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK”

Sınav başlamadan bir açıklama yapan ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın, “İzmit Belediyesi ile beraber güzel sanatsal çalışmalar yapıyoruz. İzmit Belediyesi Sanat Akademimizi kurduk ve çok kısa zamanda büyük bir aşama kaydettik. Sanat Akademisinde bugün öğrenim gören öğrencilerimiz yavaş yavaş konserler vermeye hazırlanıyorlar. Çalgı derslerinin başlaması suretiyle çok yakın zamanda cıvıl cıvıl müzik sesleri yükselmeye devam edecek.



“BİR UYGARLIK GÖSTERGESİDİR”

Bunun yanında İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da kuruldu. Kent Orkestrasının kurulması benim için çok önemli. Bir belediyenin orkestraya sahip olması o belediyenin bir medeniyet göstergesidir, bir uygarlık göstergesidir. Birçok sıkıntının kol gezdiği günümüzde müzik gibi, sanat gibi uhrevi bir amaca hizmet etmek, insanların o günlük sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek, insanlara bir umut ışığı verebilmek, insanlara böyle güzellikleri yaşatabilmek bundan sonra İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ile şekillenecek.



“GÖRÜLMEMİŞ BİR KENT ORKESTRASI İÇİN”

Kent Orkestrasının yapılanmasında Türkiye’mizin diğer şehirlerinin kent orkestraları yapılarını inceleyerek aynı esaslara göre tatbikatta bulunduk. Bir süre önce yaptığımız çalışmalarda kent orkestramızın önemli bir yekûnunu kabul ettik. Fakat bu sürekli gelişen bir süreç. Zaman içerisinde bir takım eksiklerimiz için biz yeniden toplandık ve kent orkestramızı daha da geliştirmek için, diğer kentlerde görülmemiş bir kent orkestrası yapmak için buradayız. Hem Türk müziği hem halk müziği hem popüler müzik hem bando müziği hem yöresel müzik hem de klasik müzik yapabilmek için çok çeşitli sanatçıları bünyemizde toplamaya gayret ediyoruz.



“EDİRNE BANDO FESTİVALİ’NE DAVET EDİLDİK”

Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e bizlere bu imkânı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Bizler ülkemizin sanatçıları olarak İzmit’te buluşuyoruz. İzmit’te bu güzel sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek için planlar yapıyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde bizim kent orkestramız Edirne’de Bando Festivali’nde davet edildi. Mayıs ayında orada bizim güzel İzmit’imizi temsil edecekler. Bunun arkası gelecektir. Önemli olan İzmit’in yerel değerleriyle beraber, burada yetişmiş gençlerimiz, çocuklarımızla beraber Türkiye’nin değişik şehirlerine de gelerek konserler gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



GURMEN, “YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Prof. Dr. Cana Gurmen, “Bugün burada bulunmaktan hakikatten çok mutluyum. İzmit Belediyesinin böyle bir güzelliğe adım atması, böyle bir akademinin kurulması akabinde orkestranın oluşturulması gerçekten ülkemiz için çok önemli ve çok uygar bir adım. Ben özellikle belediye başkanımızı ve bu konuda görev alan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İnşallah giderek büyüyecek. İnşallah bugünkü sınavdan sonra orkestra da genişleyecek ve ismini duyuracak” dedi. Maltepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Salih Kartal, “İzmit Belediyesinin kültür sanat alanındaki faaliyetlerine olan destekleri oldukça önemli. Umarım bu güzel faaliyetler büyüyerek devam eder” dedi.