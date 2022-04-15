Havalar ısındı çalışmalar hızlandı 

Vatandaşların evlerinin ön kapısının kent merkezine, arka kapısının da doğaya açıldığı doğal millet bahçesi niteliğindeki Başiskele’nin ikinci büyük millet bahçesi Damlar Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çocuklar için doğal malzemelerden çocuk oyun parkı, yetişkinler için yürüyüş parkuru, tenis kortu, piknik alanları ve daha birçok şey yapan Başiskele Belediyesi, yeni fidanlar da dikerek vadinin yeşiline yeşil kattı.

AROMATİK BİTKİLERLE MİS KOKULU ANLAR

Belediye ekiplerince yürüyüş parkurları üzerine lavanta, kekik, ada çayı, melisa otu ve biberiyeden oluşan aromatik bitkiler dikildi. Daha tam olarak tamamlanmadan bölge halkının cazibe merkezi haline gelen millet bahçesinde piknik, yürüyüş, spor vb. aktiviteleri yapma imkanı bulan vatandaşlar, mis kokulu aromatik bitkilerin arasında güzel ve keyifli vakit geçiriyorlar.

BU YAZ BÖLGE HALKI AKIN EDECEK

Damlar Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe yeşillikler içerisinde olmak isteyen, spor ve yürüyüş yapmaya gelen Başiskeleli vatandaşların daha tamamlanmadan gözde mekânı oldu. 7’den 77’ye bölge halkının uğrak yeri olan millet bahçesinde vatandaşlar çoluk çocuk eğlenceli, keyifli ve huzurlu vakitler geçiriyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de büyük değer verdiği ve çalışmaları bizzat yakından yerinde takip ettiği Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ne havaların ısınmasıyla birlikte bölge halkı akın edecek.