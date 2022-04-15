Rektör Hülagü’ye 3 milyonluk makam aracı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü’ye 3 milyon liralık makam aracı tahsis edildiği iddiası ile ilgili Kocaeli Emek Gençliği basın açıklaması gerçekleştirdi. Üniversite bütçesinin öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerektiğini savunan Emek Gençliği harcamaların öğrenci temsilcilerinin de dahil olduğu bir komisyona planlanması gerektiğini savundu.

“ EĞİTİM MATERYALLEİN ÜCRETSİZ OLMALI”

Emek gençliğinin açıklamasında, “Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’ye 3 milyon liralık makam aracı tahsis edildiği iddia ediliyor. Üniversiteli gençler niteliği düşürülmüş 4 liralık yemek için saatlerce kuyruk beklerken, güvencesiz düşük ücretli işlerde uzun saatler çalışmak zorunda bırakılıyor. Okul bütçesi öğrencilerin nitelikli bir eğitim alması için harcanmalıdır. Üniversite bütçesinden beslenme ve eğitimde kullanılan materyaller öğrenciler için ücretsiz olarak sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇE REKTÖRÜN ARABASI İÇİN Mİ KULLANILIYOR?”

Emek gençliği açıklamasının devamında, “Eğitim öğretim yılının başında öğrenci sayısındaki artış ve bütçe gelirlerinin karşılayamayacağı gerekçesiyle yemekhaneye yüzde 33’lük zam yapıldı. Soruyoruz, öğrencilerinin beslenmesine yetmeyeceği söylenen bütçe rektörün arabası için mi kullanılıyor? Yemek çeşidinin azaltıldığı, salata büfesinin kaldırıldığı, yemeğin niteliğinin düştüğü koşullarda zam yaparak öğrencileri mağdur eden üniversite yönetimi rektörün itibarından tasarruf edemiyor mu?

BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Üniversite bütçesinin kullanımı şeffaf bir biçimde, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, öğrenci temsilcilerinin de dahil olduğu bir komisyonla planlanmalıdır. Emek Gençliği olarak çağrımızdır, Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan gençler olarak bu talepler etrafında yan yana gelelim. Üniversite bütçesinin öğrencilerin nitelikli eğitimine harcanması için mücadele edelim” ifadelerini kullandı.