GÜL gibi bir galibiyet istiyoruz!

Ligde kalmak adına son derece kritik ve önemli bir sürece giren Kocaelispor, çiçeği burnunda teknik adamı Fırat Gül ile ilk maçına çıkıyor. Rakip, ilk iki iddiası bulunan, son 6 maçın 5’ini kazanan Bandırmaspor… Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak ve mücadeleyi Trabzon’dan Furkan Aksuoğlu yönetecek. TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den yayınlanacak olan maç saatinde yağış yok, sıcaklık ise yaklaşık 24 derece olacak. Öğrencilere ücretsiz olacak olan bilet fiyatları 5 ile 20 lira arasında olacak.
SADECE SEMİH YOK
Kocaelispor’da bir kez daha nefesler tutuldu. Önce Denizlispor ardından Bursaspor yenilgileri gerilimi oldukça arttırdı. Bir galibiyete ihtiyacı olan ve 33 puanla 17. sırada yer alan yeşil siyahlıları dişli bir rakip bekliyor. Son 6 maçta 5 galibiyet elde eden ve bu süreçte 10 gol atıp kalesinde sadece 2 gole izin veren Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da kart cezalısı Semih dışında eksik bulunmuyor.
MUHTEMEL 11
Hafta arasında takımın başına getirilen Fırat Gül ile ilk maçına çıkacak olan yeşil siyahlıların nasıl bir düzenle sahadaki yerini alacağı merak ediliyor. Maç içinde farklı varyasyonlar deneyeceği öğrenilen Fırat Gül’ün maça 4’lü savunma ile başlaması durumunda kalede Korcan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam, Mazlum, önlerinde Mandjeck, Diop ya da Mehmet Taş, kanatlarda Benhur ve Pereira, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
HERKES MAÇA
Kalan 7 maçın 4’ünü sahasında oynayacak olan ve özellikle iç sahada kayıp yaşamak istemeyen Kocaelispor sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Osmajiç’in kırmızı kart cezalısı olduğu Bandırma ekibi ise deplasmanda 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 de yenilgi elde etti. Bandırma ekibi bu istatistiği ile en başarılı üçüncü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Saat 16.00’da başlayacak olan maçta biletler öğrenciler için ücretsiz olurken, 5 lira ile 20 lira arasında satışa sunuluyor.
KOCAELİSPOR
BANDIRMASPOR
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı
STAT: Kocaeli
SAAT: 16.00
HAVA: 24 derece - parçalı
YAYINLAR: TRT Spor, BeIN MAX 1
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
MUSA NİZAM
MAZLUM DEMİR
GEORGES MANDJECK
DIOP YA DA MEHMET
BENHUR KESER
MICHAEL PEREIRA
DIMITRIS KOLOVOS
BABACAR GUEYE
BANDIRMASPOR
35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12 OKAN ALKAN
3 ALLYSON SANTOS
4 LOKMAN GÖR
22 CANER CAVLUN
14 MEHMET ÖZCAN
16 MICHEL LANDEL
10 KERİM AVCI
33 LEVENT AYÇİÇEK
80 BEYKAN ŞİMŞEK
11 PHILIPPE KENY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek Türk - BAK BAKALIM BANDIRMANIN BAŞINDA KİMLER VAR
Erol Demirbek Türk - BANDIRMA SATARSA OLABİLİR.
Erol Demirbek Türk - bandırmayı mı yeneceğiz ,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.