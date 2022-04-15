GÜL gibi bir galibiyet istiyoruz!

Ligde kalmak adına son derece kritik ve önemli bir sürece giren Kocaelispor, çiçeği burnunda teknik adamı Fırat Gül ile ilk maçına çıkıyor. Rakip, ilk iki iddiası bulunan, son 6 maçın 5’ini kazanan Bandırmaspor… Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak ve mücadeleyi Trabzon’dan Furkan Aksuoğlu yönetecek. TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den yayınlanacak olan maç saatinde yağış yok, sıcaklık ise yaklaşık 24 derece olacak. Öğrencilere ücretsiz olacak olan bilet fiyatları 5 ile 20 lira arasında olacak.

SADECE SEMİH YOK

Kocaelispor’da bir kez daha nefesler tutuldu. Önce Denizlispor ardından Bursaspor yenilgileri gerilimi oldukça arttırdı. Bir galibiyete ihtiyacı olan ve 33 puanla 17. sırada yer alan yeşil siyahlıları dişli bir rakip bekliyor. Son 6 maçta 5 galibiyet elde eden ve bu süreçte 10 gol atıp kalesinde sadece 2 gole izin veren Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da kart cezalısı Semih dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11

Hafta arasında takımın başına getirilen Fırat Gül ile ilk maçına çıkacak olan yeşil siyahlıların nasıl bir düzenle sahadaki yerini alacağı merak ediliyor. Maç içinde farklı varyasyonlar deneyeceği öğrenilen Fırat Gül’ün maça 4’lü savunma ile başlaması durumunda kalede Korcan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam, Mazlum, önlerinde Mandjeck, Diop ya da Mehmet Taş, kanatlarda Benhur ve Pereira, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

HERKES MAÇA

Kalan 7 maçın 4’ünü sahasında oynayacak olan ve özellikle iç sahada kayıp yaşamak istemeyen Kocaelispor sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Osmajiç’in kırmızı kart cezalısı olduğu Bandırma ekibi ise deplasmanda 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 de yenilgi elde etti. Bandırma ekibi bu istatistiği ile en başarılı üçüncü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Saat 16.00’da başlayacak olan maçta biletler öğrenciler için ücretsiz olurken, 5 lira ile 20 lira arasında satışa sunuluyor.

KOCAELİSPOR

BANDIRMASPOR

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı

STAT: Kocaeli

SAAT: 16.00

HAVA: 24 derece - parçalı

YAYINLAR: TRT Spor, BeIN MAX 1

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

MUSA NİZAM

MAZLUM DEMİR

GEORGES MANDJECK

DIOP YA DA MEHMET

BENHUR KESER

MICHAEL PEREIRA

DIMITRIS KOLOVOS

BABACAR GUEYE

BANDIRMASPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12 OKAN ALKAN

3 ALLYSON SANTOS

4 LOKMAN GÖR

22 CANER CAVLUN

14 MEHMET ÖZCAN

16 MICHEL LANDEL

10 KERİM AVCI

33 LEVENT AYÇİÇEK

80 BEYKAN ŞİMŞEK

11 PHILIPPE KENY