Çevre Mühendisleri artık yeter diyor!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "mevzuat değişiklikleri, kapasite geliştirme projeleri, yetkinlik ve yeterlilik geliştirilmesi" adı altında yürütülen süreçlerle, çevre yönetimi alanı, ücret karşılığında düzenlenen sertifika eğitimleri ile uzman olmayan kişilere açıldı. Konuya dair açıklamada bulunan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, "Mesleğimizi, eğitimimizi, diplomamızı yok sayan tüm düzenlemeleri şimdiden ve topyekûn reddediyoruz" ifadesine yer verdi.

“EVRAK MEMURLUĞUNA İNDİRGENİYOR”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki ve yönetim kurulu üyesi Bahar Yünyeli değişiklik ile ilgili oda binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “ Eğitim ve belge ticareti ile çevre mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitiminin ve diplomasının yok sayılmasına, çevre mühendislerinin yetkinliğinin ve yetki alanlarının muğlaklaştırılarak neredeyse her mühendislik disiplini, bilim dalı ya da meslek grubu tarafından yapılabilecek bir iş olarak sunulmasına, çevre mühendisliğinin mesleki bağlamının çeşitli unvanlar adı altında evrak memurluğuna indirgenmesine artık yeter diyoruz.

“DİPLOMAMIZ YETERLİLİĞİMİZDİR”

Her bir Çevre Mühendisinin mesleki hakları bir yana, bireysel haklarını dahi zedeleyen hak ihlallerine maruz kalmasına, tüm bu süreçlerde üniversitelerde kendi verdikleri çevre mühendisliği eğitiminin içeriğini yetersiz bularak, çevre mühendisleri için sertifikasyon eğitimleri öneren akademisyenlere, sertifika eğitimleri düzenlenmesine toptan karşı çıkıyor ve artık yeter diyoruz. Kendisine Çevre Mühendisi diyebilen tüm meslektaşlarımızı; mesleğine karşı yıllardır süregelen antidemokratik bu ihanete dur demeye, bu haksızlığa bu hukuksuzluğa karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz! Diplomamız yeterliliğimizdir" ifadelerine yer verildi.