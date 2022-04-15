Emek Örgütleri 1 Mayıs için kaymakamlıktan yer bekliyor!

İzmit’te 1 Mayıs’ı kutlamak için alan talebini İzmit İlçe Kaymakamlığı’na ileten DİSK-KESK-TMMOB-TTB örgütleri hala alan talebine cevap alamadı. Disk Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi, KESK Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr.Ömer Ardaman, yaptıkları yazılı açıklamada, “Bizler DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kocaeli örgütleri olarak; 2022 yılı 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü kapsamında, İzmit Kaymakamlığına yapmış olduğumuz yazılı başvuru ve İlçe Kaymakamı Sn. Yusuf Ziya Çelikkaya yapmış olduğumuz görüşmede, öncelikle “İzmit Kent Meydanı” ve ikincil olarak “Anıtpark Meydanı” alanlarını talep etmiş bulunmaktayız.

KARARLILIĞIMIZI TEKRARLIYORUZ

Önemli bir hazırlık gerektiren bu etkinlik için henüz Kamu İdaresince tarafımıza bir dönüş yapılmadığından, bu konudaki kararlılığımızı ve talebimizi buradan Kocaeli kamuoyuna tekrar ifade ediyoruz. Alan talebimiz, acilen cevap bulmalıdır. Emek kenti Kocaeli’mizde yıllardır, işçi, memur, köylü alın teri ile geçinen tüm kesimlerin sorunlarını ve buna bağlı taleplerini 1 Mayıs alanlarımızda dile getirdik ve bu kentte önemli bir geleneğin de oluşmasını sağladık. On binleri, yüz binleri bir araya getirdik.

TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ

Biliyoruz ki, fabrikalarda, tarlalarda, işyerlerinde çalışan üreten biziz ve bunun karşılığı olan ekonomik, özlük ve demokratik haklarımızı dile getireceğimiz en önemli gün; kuşkusuz 1 Mayıs’tır. Sömürüsüz, barışçıl, müreffeh ve daha demokratik bir Türkiye için bugünden tüm halkımızı 1 Mayıs alanımıza davet ediyor, taleplerimizi ortaklaştırarak coşku dolu bir emek bayramını birlikte kutlamaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.