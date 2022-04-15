15 Nis 2022 - 13:50- Gündem G: 15 Nis 2022 - 13:52

İzmit Belediyesi Anne Eli hizmeti bu akşam başlıyor!

İzmit Belediyesinin eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli projesi bu akşam başlıyor

İzmit Belediyesi Anne Eli hizmeti bu akşam başlıyor! mask

İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği fakat pandemi nedeniyle ara verdiği Anne Eli projesini yeniden faaliyete geçiriyor. Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet verecek olan Anne Eli projesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de (Ayazma Kültür Merkezi) bu akşam başlıyor. 


HAFTA İÇİ HER GÜN HİZMET VERECEK

Bu akşamdan itibaren Ramazan ayı boyunca öğrenciler hafta için her gün 19.30 – 20.30 saatleri arasında Anne Eli hizmetinden yararlanabilecek. Ramazan ayının ardından ise hafta içi hergün 17.00 – 19.00 saatleri arasında sıcak yemek hizmeti verilecek. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrenciler izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak öğrenci kartı ile birlikte sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek. 


YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Anne Eli hizmeti bu akşam itibariyle başlıyor. Eğitim sezonu kapanana kadar öğrencilere hizmet verecek olan Anne Eli’nin ilk yemeğinin ilk yorumlarını #GülümseAnneEminEllerdeyim ve #UmuttepeYerimizAnneeliYuvamız hashtagleriyle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok öğrencinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

15 Nis 2022 - 13:50 - Gündem

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