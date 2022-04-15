CASPER , KOSTÜ'lü öğrencilere istihdam sağlayacak

Kocaeli ve doğu Marmara’nın tek vakıf üniversitesi olan KOSTÜ, öğrencilerinin iyi eğitim almalarının yanı sıra mezun olduklarında da iş bulma noktasında daha avantajlı olmaları için girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en bilindik markaları arasında yer alan CASPER ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Yazlım Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı bölümleri ile bundan sonraki öğretim yıllarında açılacak olan mühendislik sektörü ile ilgili diğer programlardan mezun olan öğrencilerin işe yerleştirilmesinde, mesleki uygulamalarında (stajlarda) istihdam önceliği CASPER ve bağlı kuruluşlarda olacak.

KOSTÜLÜ MEZUNLARI İŞE ALIM ÖNCELİĞİ

İş birliği kapsamında sağlık alanında olduğu gibi teknoloji alanında da yeni bölümlere açmaya devam edecek olan KOSTÜ, sadece mevcut bölümler değil açılacak tüm teknoloji bilişim alanındaki bölümleri için CASPER ile ortak çalışmalar yürütecek. Henüz staj dönemindeyken CASPER gibi teknoloji ve bilişim sektörünün duayen firmasında eğitim almak, öğrencileri iş hayatına daha da tecrübeli hazırlayacak. Ayrıca işe alımlarda KOSTÜ’lü mezunlar öncelikli olacağı için iş hayatlarına daha avantajlı başlayacak.