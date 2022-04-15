İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri  Serdar Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kentin farklı noktalarında devam ediyor. Etkinlikler son olarak Serdar Mahallesi Ziya Gökalp İlkokulu bahçesinde düzenlendi. Mahalle sakinleri ve çocuklar yarışmalar ve gösteriler ile keyifli bir akşamı geride bırakırken etkinlikten dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.



BU AKŞAM YEŞİLOVA’DA GERÇEKLEŞECEK

Yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Meddah Hikâyeleri, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösterilerin İzmitlilerle buluştuğu Ramazan ayı etkinlikleri 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler bu akşam saat 20.45’te Yeşilova Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleşecek.