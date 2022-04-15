5 yaşındaki Yusuf son yolculuğuna uğurlandı

Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Zabıtan Mahallesi Meşe Sokakta Suat Kılıç idaresindeki İzmit Belediyesi'ne ait plakası bilinmeyen çöp toplama aracı, geri geri manevra yaptığı esnada yan komşusunun çocuğu olan 5 yaşındaki Yusuf Çağlar Yılmaz isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından sürücü Suat Kılıç darp edildi. Acı haberi alan Yusuf Çağlar Yılmaz’ın ailesi sinir krizleri geçirirken bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Toprağa verildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Suat Kılıç'ın Fatih Mahallesi Muhtarı Metin Kılıç'ın oğlu olduğu ve İzmit Belediyesinde temizlik işleri amiri oldu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Yılmaz’ın cenazesi ise tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Murat Yılmaz ile ev hanımı Derya Yılmaz’ın 3 çocuğundan biri olan Yusuf Çağlar Yılmaz’ın cenazesi Gültepe Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney acılı aileye başsağlığı diledi.